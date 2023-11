House Of Talents Spurs hoopt op beterschap tegen Sparta Laarne: “Jongeren krijgen volop hun kans”

De dames van House Of Talents Spurs verloren vorig weekend op het veld van CIMEDE Liège Panthers met 73-57. Dit weekend staat in Sportcampus Lange Munte de belangrijke wedstrijd tegen Sparta Laarne op het programma.

“We keerden terug uit Luik met een dubbel gevoel”, vertelt coach Bruce Minne. “We leverden zeker geen slechte prestatie en er zat misschien meer in. Niet iedereen haalde echter een topniveau. In de eerste periode botsten we op een sterke Schwartz maar maakten we toch 16 punten. Daarna speelden we goed mee. In de derde periode vochten we ons terug tot op 4 punten, maar op het einde brak de veer.”

Aanvallend

“Defensief mogen we tevreden zijn, maar aanvallend lieten we ons te veel betrappen op verkeerde beslissingen en waren we niet overtuigend genoeg. Tegen deze ploegen zou iedereen zijn duit in het zakje moeten doen. Onze ervaren speelsters zijn niet in vorm. De buitenlandse speelsters brengen niet wat we van hen verwachten.”

“Defensief mogen we tevreden zijn” – coach Bruce Minne

“We hebben nu alle toppers gehad, wonnen van Lummen en tegen Charleroi werden we bestolen. Verder zat winst er niet in. We moeten onze conclusies trekken en het beter doen. Sommige speelsters mogen zichzelf niet te veel druk opleggen. We moeten er nu proberen alles aan te doen om zaterdag het laken naar ons toe te trekken tegen Sparta Laarne. De vorm van de dag zal een rol spelen. Je voelt dat we geen echte leider hebben die verbaal en fysiek de bakens kan verzetten. Gelukkig konden we Cylia Ducoulombier recupereren na een blessure. Ze heeft hard gewerkt en ik ben zeker tevreden met wat ze al bracht. Dit is alvast een rotatie meer. De jongeren krijgen nu volop hun kans. Ook enkele dames van de tweede ploeg draaien nu mee. Week na week wil ik inzet zien en de speelsters zien verbeteren.”