House Of Talents Spurs heeft toptransfer beet

House of Talents Spurs meldde woensdagmiddag de komst van Niels De Ridder.

De power forward komt over van Antwerp Giants, waar zijn contract tijdelijk opgeschort wordt en geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie. “Niels is een talentvolle speler met een goede werkethiek, maar door de zware concurrentie op de 4-positie kunnen we hem niet langer een vaste plaats verzekeren bij onze eerste ploeg. Zijn huidige contract wordt daarom tijdelijk opgeschort. Niels zal volgend seizoen uitkomen voor een andere ploeg en zo meer speelminuten krijgen en ervaring opdoen”, klinkt het.

Die club is dus Kortrijk Spurs. De Ridder speelde in de jeugd van Ticino Merksem en Cobras Schoten-Brasschaat. Daarna maakte hij de overstap naar de jeugdteams van de Giants. Het 21-jarige talent is 1m95 en debuteerde vier jaar geleden bij het fanionteam en pakte de beker in 2019 en 2020. Dit seizoen kreeg hij gemiddeld 13 minuten speeltijd waarin hij goed was voor gemiddeld 5,3 punten en 3 rebounds.

Hij vindt er in Kortrijk zijn ex-coach Christophe Beghin terug. Niels is de broer van Thijs De Ridder, ook al actief bij de Antwerpse topploeg. House of Talents Spurs haalde dit seizoen de finale van de play-offs in Top Division One maar verloor die van Guco Lier. De club trok eerder al Augustin Rausin en Sean Pouedet aan.