House of Talents Spurs gaat in Lange Munte vol voor kampioenstitel: “We willen er een totaalspektakel van maken”

Als groot favoriet starten in de competitie en ook nog kampioen worden, dat is geen makkie. De Spurs hadden een uitoverwinning in De Pinte nodig na een onverwachte thuisnederlaag. Nu zal in een ‘belle’ beslist worden wie in de basketannalen als kampioen wordt ingeschreven.

Onder het voorzitterschap van Steve Rousseau is bij basketbalclub Spurs de ambitie uitgetekend om met een herenteam naar de hoogste nationale basketcompetitie door te groeien. Met een beperkt aantal profspelers werd een eerste stap gezet, maar zelfs dan is kampioen spelen in TDM1 nog niet zo evident.

In de reguliere competitie werd House of Talents Spurs eindwinnaar, maar dat was niet zonder nederlaag, ook al omdat iedere tegenstander zich dubbel oplaadt. Met 20 overwinningen op 26 werd Spurs eerste, met een overwinning meer dan Donza. Na het winnen van de beker van Vlaanderen tegen Waregem volgde enkel nog een nederlaag tegen Guco Lier en Donza. Het orgelpunt plaatsen, zou iedereen met een Spurs-hart een euforisch gevoel geven, om de hele zomer lang na te genieten.

Donza taaie klant

In de finalewedstrijden van de play-offs toonde Donza zich van zijn sterkste kant. Spurs kreeg maar liefst 92 punten tegen en was verplicht in De Pinte te gaan winnen. In de kleine sporthal kregen de Spurs het erg moeilijk en kwamen na een dip in het derde quarter maar liefst op 15 punten achterstand. Toch kreeg coach Beghin zijn team weer op de rails. De mentale weerbaarheid leverde ook een verdiende winst op plus de kans om de titel op eigen veld te kunnen behalen.

“Bij winst volgt een megafeest ter ere van de ploeg, alle vrijwilligers en onze supporters” – Voorzitter Steve Rousseau

Voorzitter Steve Rousseau had gesteld dat hij als kampioen wou promoveren naar BNXT. “Als dat niet lukt, dan zou ik het geen geslaagd seizoen vinden. Na de ontgoochelende nederlaag vorige vrijdag thuis waarbij we vooral defensief tekortschoten en er te weinig teamplay was om dat te compenseren, volgde de wedstrijd van de laatste kans in Donza. Het werd een zeer nerveuze partij maar halfweg het derde quarter was de wedstrijd quasi gespeeld. Donza demonstreerde een zeer hoge graad van afwerking, ondersteund door hun publiek en zette ons met de rug tegen de muur. Dankzij teamplay, fighting and never give up spirit zijn we alsnog in geslaagd om die achterstand weg te werken en de match onder impuls van de vele meegereisde Spurs-supporters alsnog te winnen.”

“Nu vrijdag om 20.30 u. spelen we voor de kampioenstitel en rekenen we opnieuw op een massale opkomst. Afgelopen vrijdag mochten we voor het eerst 1.500 supporters verwelkomen. We gaan er een totaalspektakel van maken en zullen er alles aan doen om de titel op onze naam te schrijven! Nadien volgt een megafeest ter ere van de ploeg, alle vrijwilligers en onze supporters.”

Klaar voor eerste

Het mag gezegd en geschreven: de achterban van Spurs heeft zich massaal achter de ploeg gezet en massa’s vrijwilligers stonden klaar om een deftige organisatie uit te bouwen. De grote bar met terras was een aangename verrassing, met een vrijwilligersteam om iedereen van het nodige te voorzien. In die zin is Spurs klaar voor eerste nationale.

Twee spelers zetten een punt achter hun basketcarrière: Robbe Naudts (32) en Brecht Guillemyn (36), twee vaste waarden in TDM1. Robbe besliste om verschillende redenen te stoppen na 26 jaar competitie. “De combinatie met het werk als Business Unit Manager bij Woodstoxx is moeilijk te combineren met het fysiek zware basketleven. Ook wil ik meer tijd vrijmaken voor vrienden en familie en bij het hopelijk vinden van een nieuw huis, nog voldoende tijd te hebben om wat verbouwingen te doen. Of ik het lang zonder basket zal volhouden, zal moeten blijken. Aan aanbiedingen had ik anders geen gebrek. Als ik wou, kon ik in zowat alle reeksen terecht, maar nu moet ik eerst even aan mezelf denken. Het zou uiteraard dé kers op de taart zijn om als kampioen te kunnen afsluiten. Wie mij een beetje kent, weet dat ik me volledig zal geven.”

Sportief manager

Voor captain Brecht Guillemyn is het een afscheid, maar ook geen afscheid. “We hebben nu al vier keer tegen Donza gespeeld en kennen elkaar dus intussen zeer goed. Het is nu aan ons om ons aan het gameplan te houden en te zien wie daar als winnaar uit komt. Op gebied van play-offfinales in TDM1 heb ik zowat alle scenario’s al eens meegemaakt. Ik blijf daar met ander woorden redelijk nuchter in. Mijn spelerscarrière zit er na vrijdag op. Het is bijzonder mooi geweest, met prachtige jaren bij Wevelgem, Waregem en Kortrijk. Na de laatste match kan ik me meer concentreren op het sportieve management van de club”, stelt de Zwevegemnaar. “Er wacht veel werk aan het uittekenen van de diverse ploegen. Maar daar kijk ik ook al naar uit.”

Voor een heel aantal oudere Kortrijkse basketsupporters was het een droom om ooit nog eens met een Kortrijks team in de hoogste afdeling aan te treden. Het is van begin de jaren 90 geleden, toen als BC Brandt Kortrijk. Nu staat Kortrijk Spurs weer op de drempel. Een afscheid in schoonheid van tweede nationale? Of toch weer net geen titel? Vrijdagavond weten we meer. Dat het een avond voor de geschiedenisboeken wordt, is nu al zeker.