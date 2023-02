House Of Talents Kortrijk Two grijpt play-upplek: “Dit was de doelstelling”

In eerste landelijke van het herenbasketbal plaatste House Of Talent Kortrijk Spurs zich voor de play-up door als vierde te eindigen in groep 2.

“We begonnen deze campagne goed tot we met veel geblesseerden af te rekenen kregen”, vertelt coach Jan Vermeersch. “Lange tijd moesten we het mindere resultaten stellen. Juist voor de winterstop pakten we nog zeges tegen Basket SKT Ieper Two en BBC Hansbeke One en we waren terug gelanceerd. Het liep echter niet van een leien dakje.”

“We eindigden als vierde, wat dus wil zeggen dat we negatief staan tegenover Avanti Brugge, Hansbeke en Racing Brugge die voor ons eindigden. Ik denk dat wij de pittigste reeks hadden.”

“In de tweede ronde krijgen we meer haalbare kaarten voorgeschoteld met Geranimo Bornem Basket, Kon Sint-Truidense Basketbal en KBBC T&T Turnhout. Guco Lier Two is ongeslagen en dus van een stevig kaliber. Het is niet onze ambitie om over te gaan naar Top Division Men 2 natuurlijk. Daarvoor is de achterstand al te groot. We willen wel met een gezonde ambitie deze tweede ronde afwerken. We bekijken het match per match en zien waar we stranden. Dit zijn ideale wedstrijden voor deze jonge ploeg.”

Toekomstplannen

Voor Jabbekenaar Vermeersch zijn dit zijn laatste wedstrijden bij de Spurs. “Ik heb vorige week beslist om de U8 bij Oostkamp te coachen”, gaat Jan verder. “Ik heb een zoontje (U8) en een dochtertje (U10) die net proeven van deze mooie sport. Dus maakte ik voor mezelf uit om daar meer tijd in te steken. Hun huiswerk, andere hobby’s…”

“Dit is dus een bewuste keuze, ook al mocht ik blijven bij Kortrijk en had ik aanbiedingen van andere clubs op zak. Volgend jaar gaat Milan Torrekens het roer overnemen. Dit zal weliswaar met een totaal andere ploeg zijn. Vier spelers trekken naar Gentson, twee naar Ieper en eentje naar Oostkamp”, aldus Jan Vermeersch. (ELD)