House of Talents Kortrijk Spurs speelt de finale play-offs in TDM1: “Wij zijn favoriet, maar dat zegt niets”

Dinsdagavond schakelden de Kortrijkse Spurs het gereputeerde LDP Donza uit in een belle. Nu volgen nog twee of drie matchen tegen Guco Lier om uit te maken wie kampioen wordt in tweede nationale. Spurs-captain Brecht Guillemyn wil uiteraard winnen, maar evident zal dat niet zijn.

Het waren dolle taferelen in de Lange Munte waar een volle tribune genoot van een spektakelrijke match tegen de Oost-Vlamingen.

“We namen echt een droomstart met vier driepunters op rij (12-0). Onze ploeg had duidelijk een betere drive dan in de match voordien; de tegenstander maakte het ons soms wel moeilijk, maar we zijn daar heel cool onder gebleven, ook toen ze tot drie punten naderden (25-22). We hadden wel onze handen vol met hun intense manier van spelen, maar door oordeelkundig te roteren, hebben we de match overtuigend kunnen winnen met 81-58.”

Na de match was de vreugde erg intens bij spelers, coaching staff en begeleiders. Daaruit spreekt ook de waardering voor Donza, dat hen de zondag voordien over de knie had gelegd. Wat een opluchting!

Finalewedstrijden

“Wat Lier betreft, we zijn op onze hoede, want er zitten een aantal jonge spelers tussen, die met Mechelen meetrainen. Ze kwalificeerden zich voor de finale in twee matchen, wij in drie. Dus zullen ze heel uitgerust aan de slag kunnen. Iedereen ziet ons als favoriet, maar Lier heeft als achtste in de reguliere competitie in de play-offs wel de eerste en de vierde in de rangschikking uitgeschakeld. Het belooft dus nog pittig te worden.”

“Het deed me veel deugd zoveel goede vrienden uit het basket en daarbuiten in de Lange Munte te zien om te supporteren. Ik heb genoten van de match en de heerlijke sfeer in de zaal. Nu nog de ultieme uitdaging tegen Lier en onze voorzitter is supergelukkig”, besluit Brecht.

Tweede tribune

Spurs-voorzitter Steve Rousseau straalde: “Voor een tribune van 1.000 man zo’n goeie match kunnen spelen, dat is genieten. Toch droom ik ervan ook de tweede tribune dit seizoen nog eens te kunnen uitrollen. Misschien in de belle tegen Lier dinsdag?”

Vrijdagavond 27 mei wordt het eerste duel gespeeld in de Lange Munte om 20.30 uur. Zondagavond wordt in Lier uitgemaakt of er nog een belle nodig is, die voor dinsdagavond 31 mei ingepland staat. Wie het eerst twee wedstrijden wint, is kampioen. Wordt het een Kortrijks feestje?

(JS)