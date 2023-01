House of Talents Kortrijk Spurs gaat stevige maand tegemoet

Zaterdagavond ontvangt House Of Talents Kortrijk Spurs hekkensluiter KBBC Sparta Laarne. De ploeg tankte net voor de jaarwisseling de nodige dosis vertrouwen door Basket Namur Capitale te verslaan met 71-68. Nieuwkomer Marie Vervaet was met 19 punten en 7 rebounds de absolute uitblinker. De Vilvoordse loodste haar team na een indrukwekkende tweede helft voorbij de Waalse formatie.

“Nadat we het seizoen niet meteen schitterend begonnen waren, is dit een leuke opsteker”, vertelt de 22-jarige Vervaet, die de overstap maakte van Kangoeroes Basket Mechelen. “We wisten dan we de punten thuis moesten houden, wilden we de aansluiting niet verliezen met de subtop. Deze winst geeft ons een vertrouwensboost.”

Drieluik

“Zaterdag starten we het kalenderjaar tegen Sparta Laarne. Dit zou normaal geen obstakel mogen zijn. Het is ideaal om met dit duel een zware januarimaand te starten. Volgende week trekken we naar Braine en een week later naar Phantoms Boom. Enkele dagen later ontvangen we Castors Braine in een midweekwedstrijd. Geen makkelijk drieluik, maar tegen Boom moeten we kunnen gaan voor de winst. Zelfs tegen Braine is misschien iets mogelijk”, aldus Marie.

(ELD)