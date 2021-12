House Of Talents Kortrijk Spurs blijft optimistisch: “Top vijf nog altijd haalbaar”

Na een probleemloze overwinning tegen Sparta Laarne, heeft House Of Talents Kortrijk Spurs nog altijd zicht op de vijfde plaats. De ploeg van coach Benny Mertens gaat met een goed gevoel de winterbreak in.

Het was meteen duidelijk dat House Of Talents Spurs een vrij rustige avond ging beleven in de derby tegen Laarne. “We namen meteen een goede start en die werd geconsolideerd in een wedstrijd die moest gewonnen worden”, vertelt coach Benny Mertens (63). “Dit was dus een must win game, zeker als je de ambitie hebt om de top vijf te spelen. Het was natuurlijk een domper dat rechtstreeks concurrent Phantoms Boom diezelfde avond ging stunten op het veld van Namen. Het zal nu tussen deze drie ploegen gaan. Wij maakten geen goede beurt tegen Namen en thuis tegen Phantoms. We hadden natuurlijk de pech dat we het zonder de geblesseerden Emma Van Thuyne en Sien Devliegher moesten doen. Dat scheelt toch onmiddellijk een slok op een borrel.”

Ik heb soms het gevoel dat we te snel tevreden zijn, we moeten strenger zijn voor onszelf

“In tegenstelling tot vorig seizoen pakken we nu wel de volle buit op het veld van Lummen en Waregem. Op dat vlak lieten we nu geen steken vallen. We moeten zeker nog geloven in onze opzet. We zitten nog altijd op koers, maar we zullen bijvoorbeeld in Luik en of Boom moeten stunten. Castors Braine en Kangoeroes Mechelen steken er bovenuit, maar daarachter kunnen veel ploegen van elkaar winnen.”

Niet iedereen top

“Dit seizoen acteert niet iedereen op zijn hoogste niveau”, gaat Benny verder. “Dat zag je ook weer tegen Laarne, toen we opnieuw heel goeie met heel slechte momenten afwisselden. Het voordeel is dat dergelijke ploegen daar geen gebruik van maken. We hebben het soms lastig om de focus te houden. Ik heb soms het gevoel dat we te snel tevreden zijn. We moeten strenger zijn voor onszelf.”

“Door de blessurelast kan jong talent zich in de kijker spelen. Met Jitte Baelen en Sara Remacle hebben we twee zestienjarige talenten die veel energie brengen in de ploeg. Ook in de wedstrijd laten ze de nodige dynamiek zien, die anders aan het verdwijnen is. Met deze youngsters er bij is het nu vechten voor een plaatsje. Iedereen beseft wel dat het beter kan en moet”, besluit Benny Mertens. (ELD)