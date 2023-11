HOT Spurs dames krijgen klappen

Na vijf speeldagen staan de dames van House Of Talents Kortrijk Spurs in eerste nationale op de op een na laatste plaats. Enkel tegen Basket Lummen kon na verlengingen gewonnen worden met het kleinste verschil. Al zitten de omstandigheden nu wel tegen. “Dit is een heel moeilijke situatie”, zucht general manager Davy Callewaert.

“We kozen ervoor om ons te versterken met de zusjes Emma en Sarah Bell en er kwam buitenlandse inbreng met Aleksandra Petrova, Karolina Stawinska en Vanda Kristlova. Sterkhouders Lisa Foucart, Emma Van Thuyne en Cylia Ducuolombier bleven aan boord en ons team wordt aangevuld met meisjes van de tweede ploeg en de jeugd. We bleven echter niet gespaard van tegenslagen. Lisa is de rest van het seizoen out en ook Cylia ligt nog enkele weken in de lappenmand.”

“De interlandbreak komt dus op een goed moment om haar zo weinig mogelijk te moeten missen. Maar niettegenstaande deze tegenslagen vallen de resultaten toch wel tegen. Alles leek erop in de voorbereidingen dat we het goed zouden doen, maar niets is minder waar. We werden ook uitgeschakeld door BC Herve-Battice, een ploeg uit een lagere reeks voor de beker. Dit is niet wat we er zouden moeten van verwachten. De jeugd zal nu volop zijn kans krijgen, maar we moeten ook op zoek naar resultaten.”

Kansen voor de jeugd

Door het wegvallen van Lisa moeten we misschien op zoek naar versterking. Maar ook door deze tegenvaller krijgt de jeugd nu meer zijn kans. De jongeren moeten/kunnen nu stappen zetten, met onze buitenlanders van wie je meer zou verwachten. We zullen op tijd en stond een tussentijdse evaluatie maken.”

Ook de andere ploegen presteren ondermaats. “De tweede ploeg van onze dames staat na zes speeldagen nog altijd zonder overwinning achter zijn naam in eerste landelijke. Ook de heren in eerste landelijke blijven achteraan bengelen. Stof genoeg tot nadenken de komende weken”, besluit Davy Callewaert.

(ELD)