Holstra ziet bekermatch tegen Waregem als voorbereiding

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele ontvangt in de West-Vlaamse beker ION Waregem Two, dat in eerste landelijke uitkomt. De ploeg van Eva Parmentier voert de ranglijst aan in eerste provinciale. “We willen er een goeie wedstrijd van maken.”

Met slechts één verliespartij op elf wedstrijden halfweg de competitie kan Holstra een uitstekend rapport voorleggen. “Dit hadden we niet meteen verwacht”, vertelt de 22-jarige Eva Parmentier. “We zijn deze campagne gestart met speelsters uit de A- en B-ploeg van vorig jaar. Met Xavier Marescaux hebben we ook een nieuwe coach, dus wisten we niet meteen wat we ervan moesten verwachten. De meeste meisjes hebben wel ervaring op landelijk niveau.”

“Promoveren? Ik denk dat eerste provinciale de ideale reeks is voor deze groep. Sommigen combineren dit met een job en hun gezin, wat niet altijd evident is als je in landelijke speelt. Op lange termijn is het misschien een optie. Er zit veelbelovende jeugd bij de U19 en U16 aan te komen.”

“Ikzelf mag niet mopperen over mijn spelpeil”, gaat de Wevelgemse verder. “Al kwam ik qua scorend vermogen vorig seizoen beter voor de dag, toen ik met meer zelfvertrouwen speelde.”

Niet haalbaar

Zondag komt ION Basket Waregem Two naar De Schelp voor de 1/8ste finale van de Beker van West-Vlaanderen “We zien dat als voorbereiding op de wedstrijd tegen SKT Ieper van volgende week in de competitie. We hopen vooral een goeie wedstrijd te spelen, ook al weten we dat dit geen haalbare kaart is.”

“Ik begon met basketbal bij Wevelgem, met tussendoor twee jaar Sint-Eloois-Winkel toen er niet genoeg meisjes waren. Ik ben teruggekeerd onder de vleugels van Bernard Nollet die ik als jeugdspeelster had gekend. Ik combineer basketbal met een job als diensthoofd bij de jeugddienst van Ieper.”