Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele versterkt zich met Jérome Vandenberghe

Eersteprovincialer Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele heeft zich versterkt met Jérome Vandenberghe van House Of Talents Spurs. Ook Ewout Samyn, Hendrik Hanssens en Brent Vincke komen over van de fusieclub volgend seizoen.

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele zet zijn ambities stevig kracht bij. Nadat eerder al Sander Accou, Justin Vanbecelaere en Basiel Dekeyzer van BBC De West-Hoek Zwevezele werden vastgelegd, is het nu de beurt aan Jérome Vandenberghe van tweedeklasser House Of Talent Spurs. “Voor mij is dit een heel goeie optie, dit is thuiskomen”, vertelt Jérome Vandenberghe, eind deze maand 34. “Ik heb er eerder al dertien jaar gespeeld, en kende er heel wat mooie jaren. Daarna waren dat vijf jaar bij Kortrijk waar ik enkele keren kampioen werd en de promotie meemaakte, ook een heel mooi project.”

“Bij Wevelgem loopt het de laatste jaren wat stroever, er werd meer verwacht. Nu is het de bedoeling om met een nieuwe ploeg zo hoog mogelijk te eindigen. We moeten omhoog kijken, wat niet wil zeggen dat we al zomaar zullen overgaan. We moeten op elkaar ingespeeld geraken. Dit zal een goeie mix zijn van ervaring en jong leergierig talent, allemaal van de streek. Het verhaal Wevelgem komt voor mij op een ideaal moment. In augustus word ik ook nog eens vader”, glundert de Avelgemnaar.

Ook de 20-jarige Ewout Samyn maakt dezelfde beweging. “Ik heb gekozen voor Wevelgem omdat het een club met ambitie is”, zegt de Kortrijkzaan. “Toen coach Steven Deprez me contacteerde was ik meteen gecharmeerd. Ik ben dan ook heel blij dat ik de kans zal krijgen in een goeie ploeg. Met Sander en Jérome speelde ik al samen bij Kortrijk. Hendrik (22) en Brent (19) zijn mijn ploegmaats in de derde ploeg van de Spurs die in eerste provinciale uitkomen, een reeksgenoot van Wevelgem. Dit zal mijn eerste niet-Kortrijkse club zijn. Ik kwam eerst voor BTK uit, daarna de Spurs. Het zal alvast raar doen. Nu woon ik op 5 minuutjes van de sporthal, ik ben er kind aan huis. Maar ik kijk alvast uit naar deze nieuwe uitdaging. Eerst wil ik nog zoveel mogelijk winnen met mijn huidige ploegen, de U21 en Spurs Three.” (ELD)