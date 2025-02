Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Two: “De doelstelling was aanvankelijk de middenmoot”

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Two voert de ranglijst in tweede provinciale van het herenbasketbal aan. Woensdag staat het bekerduel tegen Wytawa Roeselare op de kalender. Inzet: een plaats in de finale voor de beker van West-Vlaanderen. “Als we op ons best acteren, is dit zeker geen onmogelijke opdracht”, aldus Jean-Luc Staelens.

Promovendus Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele raast momenteel door de competitie met 17 op 18. De ploeg van coach Jean-Luc Staelens ging winnen op het veld van Basket Desselgem. “Het was geen eenvoudige opdracht. Ik telde maar liefst vijf afwezigen”, zucht Jean-Luc. “Twee spelers waren opgeroepen voor de eerste ploeg, twee waren op reis en nog een ander had een feestje. Ik was dan ook blij dat we met 60-70-cijfers het laken naar ons toe trokken.”

Volop voor de finale

Woensdag staat in Roeselare een plaats voor de bekerfinale op het spel. “Voor de competitie ambieerden we de middenmoot. We doen beter. Voor de beker van West-Vlaanderen was dit scenario ook niet voorzien. Als we op ons best acteren, is dit zeker geen onmogelijke opdracht tegen de zesde uit eerste provinciale. Normaliter zijn we compleet, dus moeten we volop voor de finale gaan. Dit zou mooi meegenomen zijn. Ik kan na een hele lange periode ook weer rekenen op Mathias Vergote. Dat is een heel positief gegeven. Tegen Desselgem was hij al goed voor 21 punten.”

Lijn doortrekken

Ook de C-ploeg, onder Jean-Luc zijn vleugels, speelt een goed seizoen. “We hadden pech met de januarimaand waarin een achttal van mijn spelers examen hebben. Momenteel staan we mooi zesde, wat het doel was dit seizoen. We trekken dit weekend naar SKT Basket Ieper, de tweede in de stand. Daar willen we een mooi resultaat neerzetten. We willen ook daar de positieve lijn doortrekken.

(ELD)

Zaterdag 15 februari om 16 uur: Basket SKT Ieper Four -Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Three.