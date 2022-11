Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele stunt in 1/16de bekerfinale: “Dit was zeker niet ingecalculeerd”

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One zorgde vorig weekend voor een stunt van jewelste door Gembo Borgerhout One uit de Beker van Vlaanderen te wippen. De ploeg van coach Steven Deprez trekt vrijdagavond naar Wytewa Roeselare om er zijn leidersplaats in eerste provinciale te verdedigen.

De 1/16de finale van de Beker van Vlaanderen is verrassend niet het eindstation geworden van Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele. De fusieclub versloeg Top Division Men 1 ploeg Gembo Borgerhout met 86-77. “Het is nog eens duidelijk geworden dat een wedstrijd altijd eerst moet gespeeld worden”, steekt Steven Deprez, aan zijn derde seizoen toe bij Holstra, van wal. “Dit hadden we niet meteen ingecalculeerd. We begonnen heel goed aan de wedstrijd, die we mochten aanvatten met een bonus van twintig punten. Bij die voorgift voegden we meteen zes punten toe (26-0). Een voordeel die redelijk goed stand hield tot aan de rust (50-43). Toen al kon ik bijvoorbeeld Jérome Vandenberghe een viertal minuten op de bank houden. Na de break zijn we voluit gegaan. In de slotperiode kenden we een moeilijke periode die Gembo terugbracht tot op 4 punten. Na een time-out, waar we fris uitkwamen, werd het kloofje opnieuw acht punten. Daarna hadden we het gebeuren redelijk goed onder controle.”

“Mooi voor de club, maar liever drie competitiepunten”

“Hier hebben we veertig minuten defensief heel hard moeten voor werken. Je merkt dat de ervaren spelers de rest op sleeptouw neemt. We hebben heel wat jonge goeie spelers die nog sturing nodig hebben. We hebben dus nog heel wat groeimarge.”

Vrijdagavond staat de topper in en tegen Wytewa Roeselare op het programma. “Tegen Roeselare, met heel wat scorend vermogen, zal iedereen meteen scherp voor de dag moeten komen”, gaat de 40-jarige Vichtenaar verder. “Hun offensieve kracht en hun niet afgevend spel zijn hun sterkte. Ze hielden hun ervaren kern, met spelers die hogerop speelden, grotendeels samen. Dit zal opnieuw geen makkelijke klus worden. Iedereen in deze reeks kan van iedereen winnen of verliezen.”

Focus

“Tot op heden moesten we enkel onze meerdere erkennen in Vagant Kortrijk. Defensief werden de afspraken toen niet nageleefd en een combinatie van veel zaken die verkeerd liepen, deden ons de das om. Op zich was dit misschien goed om de focus niet te verliezen. Op die manier bracht die nederlaag ons iets bij.”

“Voor mij verloopt deze campagne zoals verwacht. We mogen heel tevreden zijn. We krijgen veel publiek naar de zaal en de sfeer is terug. Dat we doorstoten in de beker is mooi voor de club, maar geef mij maar drie punten in de competitie”, besluit Steven Deprez.