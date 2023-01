Holstra Wings Wevelgem-Moorsele na zevende nederlaag op rij: “We blijven keihard werken”

In tweede landelijke van het damesbasketbal verloor Holstra Wings Wevelgem-Moorsele vorig weekend kansloos van ongeslagen leider KBBC Sparta Laarne met 39-90. Dit weekend kruist de ploeg van coach Marino Deprez de degens met BC Grimbergen, de derde in de stand.

Nadat Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele de competitie begon met drie op drie tegen respectievelijk Jeugd Gentson Two, ION Basket Waregem Three en House Of Talents Kortrijk Spurs Three, verloor het nu al voor de zevende keer op een rij. Dit keer was KBBC Sparta Laarne Two een maat te groot voor de slechts achtkoppige ploeg van coach Marino Deprez. “We zijn op zen zachtst gezegd overrompeld geweest”, zucht de 68-jarige Beveren-Leienaar. “Laarne kwam met een jong team sterk voor de dag. Maar liefst 15 driepunters kregen we om de oren. Ze werken af aan 89 procent. Wij slaagden erin om maar 39 punten te maken, dan weet je het wel. Enkel de eerste vijf minuten konden we defensief min of meer stand houden. We gingen in zone spelen waardoor we daarna dan nog eens een viertal minuten stand hielden. Enkel Marie Hubrecht en Vere Bevernage slaagden erin om zeven punten te maken. In de slotperiode misten we ook nog eens 11 van onze in totaal 17 gemiste vrijworpen. Met Maaike Remmerie misten we weliswaar een belangrijke schakel door een schouderblessure.”

Zaterdagavond moeten de dames van Marino vol aan de bak tegen BC Grimbergen. “In de heenwedstrijd waren ze een maatje te groot na een mindere prestatie van ons”, gaat Marino verder. “Bij de rust stonden we al 18 punten in het krijt, maar konden dit in de tweede helft vasthouden. Normaal gezien gaan we terug met een voltallige ploeg kunnen afzakken naar Grimbergen. Dat doet onze kansen op een goeie afloop alvast stijgen. Het geloof is er alvast nog.”

Met nog twee wedstrijden te gaan staat Wevelgem op de zevende en laatste plaats in de eerste ronde. Winst dit en volgend weekend tegen BC Asse-Ternat kan alsnog een plaatsje in de felbegeerde top vier opleveren. “Ook tegen Asse-Ternat zijn er ondanks de 60-48-uitnederlaag uit de heenronde zeker kansen. We moeten blijven keihard werken en er vooral blijven in geloven. Er is maar één mogelijkheid. We moeten er met zen allen honderd procent voor gaan.”

Holstra staat in de kwartfinale van de beker van West-Vlaanderen. Daarin komt de A tegen de B ploeg uit. “En dit is heel jammer”, vind Marino. “Ook House Of Talents Kortrijk Spurs C en D nemen het tegen elkaar op. We hadden het liever anders gezien.” (ELD)