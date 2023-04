Holstra Wings Wevelgem-Moorsele kampioen in eerste provinciale

Met een ruime zege op het veld van Zwevezele (64-101) kroonden de Zuid-West-Vlamingen zich tot kampioen in de hoogste provinciale reeks en spelen ze volgend seizoen landelijk basketbal.

Holstra was niet van plan om zich het tempo te laten opdringen en startte verschroeiend. Na het eerste quarter stond er al 9-36 op het bord. Het festijn ging ook in het tweede quarter verder met steals, tweede kansen, dunks en alley-oops en vooral veel lachende gezichten bij de talrijk meegereisde supporters. Rust: 22-56.

Feestje

Na de pauze was er eindelijk sprake van een duel (22-24 in het derde quarter). Topschutter Sander Accou, Justin Vanbecelaere en Basiel Dekeyzer, alle drie vorig jaar nog uitkomend voor de thuisploeg, zorgden ervoor dat de kloof intact bleef. Brent Vyncke rondde de kaap van de 100 punten en zette het feestje in, dat in Wevelgem een tweede deel kende. De geblesseerde captain Jérome Vandenberghe mocht het netje knippen.

Speelden voor de kampioenenploeg: Samyn 5, Dekeyzer 15, Hanssens 16, Accou 27, Vanbecelaere 20, Dedecker, De Rycke, Vyncke 5, Ryon 7, Withouck 6. (MD)