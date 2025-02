Holstra Wings op scherpst van de snede: “Het is eenvoudig, als we nog alles winnen zijn we kampioen”

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele versloeg vorig weekend BC Black Boys Erpe-Mere met 86-67. Dit weekend gaat Holstra op bezoek bij BBC Helios SanoRice Zottegem. “Basket is geen exacte wetenschap”, aldus coach Stan Naudts

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele is bezig aan een schitterende reeks. De ploeg van coach Stan Naudts won negen van zijn laatste tien wedstrijden. Met nog negen wedstrijden te gaan, is het nog volop in de running voor de hoofdprijs. “En het moesten er tien op een rij zijn geweest”, vertelt de 38-jarige Desselgemenaar. “We botsten tegen een Aalter dat heel sterk was. De laatste vier wedstrijden waren we op de trainingen onderbemand door de examens. We komen er goed uit met vier op vier zeges. Elke speler is belangrijk in mijn team. Iedereen kent zijn taak door en door. Tegen Erpe-Mere waren we vooral in het tweede en derde quarter goed. We hebben de wedstrijd gedomineerd en gecontroleerd.”

volop gaan

“Dit weekend moeten we tegen Zottegem terug vol aan de bak. Zottegem heeft wat meer ademruimte door de winst op Waregem vorig weekend. Het is een thuisploeg die we niet zullen onderschatten. We mogen het vel van de beer niet verkopen voor het geschoten is. Basket is geen exacte wetenschap, dus zullen op ons best moeten zijn.”

“Het is eenvoudig, als we alles winnen zijn we kampioen. We kunnen geen steek meer laten vallen. We verloren tot op heden drie wedstrijden door omstandigheden. In Erpe-Mere, door 25 balverliezen, op Knesselare door geblesseerden en foutenlast en tegen Aalter waartegen we defensief niet op de afspraak waren. Alles ligt nog op een zakdoek bij elkaar. Typisch voor een reeks waarin er geen makkelijke opdrachten zijn. We moeten nog naar leider Baasrode en op de laatste speeldag trekken we naar Aalter”, besluit Stan Naudts.