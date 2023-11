Holstra Wevelgem staat aan de top in eerste provinciale

In eerste provinciale van het damesbasketbal won Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One al voor de vijfde keer op rij. Dit weekend kruist de ploeg van revelatie Laura Degros de degens met BC Oostende Basket@Sea Two. “Thuis spelen of niet, maakt voor ons geen verschil. We gaan altijd voor winst.”

Slachtoffer van dienst was dit keer Basket Wielsbeke, die met 52-61-cijfers de boot in ging. “Door de vele blessures zakten we naar Wielsbeke af met slechts acht speelsters. In een bitsige partij werden veel fouten in ons nadeel gefloten. Maar we hielden al bij al vlot stand”, opent de 18-jarige Laura Degros, die gemiddeld 17 punten achter haar naam heeft staan na zes speeldagen.

Verlies tegen Torhout

“We zijn supergoed aan het seizoen gestart, ik had het eerlijk gezegd moeilijker verwacht. In de voorbereiding lieten we zien wat we in ons mars hebben, ook tegen landelijke ploegen. Na de verloren competitieopener tegen leider Torhout Lions dacht ik er plots anders over. Maar daarna herpakten we ons en gingen als ploeg goed samenspelen.”

“Vorig seizoen was dat niet aan de orde, waardoor we degradeerden. Ook ikzelf krijg nu veel meer het vertrouwen van de coach in tegenstelling tot vorig jaar. Bij een fout volgt nu niet meteen een vervanging. Nu krijgt ook iedereen wél zijn kans. De ploegsfeer is ook heel goed nu. Ikzelf? Ik heb mijn beste spelpeil, die ik haalde in Waregem, nog niet kunnen tonen. Het moet dus nog beter”, vindt Laura.

BC Oostende

“Zondag ontvangen we met BC Oostende Basket@Sea Two de twaalfde in de stand in De Schelp”, gaat de studente bedrijfsmanagement verder. “Thuis spelen of niet, maakt voor ons geen verschil. We willen zo hoog mogelijk eindigen, maar vooral blijven als ploeg samen spelen. We gaan dus iedere week voor de drie punten, ook nu.”

“We moesten enkel tegen Torhout het onderspit delven, maar ook toen moest er eigenlijk gewonnen worden. De afwerking zat toen een beetje tegen. Als we ze in januari bij ons mogen ontvangen, willen we dit rechtzetten. Ik amuseer me in ieder geval heel goed”, aldus de Poperingse.

Zondag 12 november in Evenementenhal De Schelp: Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One BC Oostende Basket@Sea Two.

verlies tegen Torhout

