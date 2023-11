Holstra Wevelgem-Moorsele ontvangt BC Lamett Deerlijk-Zwevegem: “Tegenstander niet onderschatten, maar winst is een must”

In tweede landelijke van het herenbasketbal ontvangt Holstra Wevelgem-Moorsele zaterdagavond de buren van BC Lamett Deerlijk-Zwevegem. Voor man in vorm Justin Vanbecelaere een terugzien met heel wat ex-ploegmaats.

Holstra boekte vorig weekend zijn vijfde zege op zeven wedstrijden tegen Brabo Antwerpen (81-87). Daarmee komt de ploeg van Justin Vanbecelaere (27) virtueel in de top drie postvatten. Justin was goed voor 28 punten “Voor mij was dit de ideale wedstrijd tegen trage grote jongens. Maar het was vooral een collectieve prestatie. We hebben al bewezen dat we met vijf man bijna altijd in de dubbele cijfers komen. Iedereen kan scoren.”

“Tot op heden lieten we twee steekjes vallen”, gaat Justin verder. “We zaten als ploeg samen en zorgden voor enkele aanpassingen. In eerste provinciale kwamen we met sommige foutjes nog weg, maar dat is nu niet meer het geval. We bouwen nu verder om klaar te zijn voor de tweede ronde. We willen vooral iets tonen tegen Mercurius BBC Berchem en Jeugd Gentson, de te kloppen ploegen. We recupereren dan ook Jérome Vandenberghe, wat een extra boost zal geven.”

Veel supporters

Zaterdagavond ontvangt Wevelgem met BC Lamett Deerlijk-Zwevegem de voorlaatste in de stand. “Dit belooft een toffe match te worden. Jongens als Jakob Marcou, David Denoulet, Laurens Termonia, Jonas Boudry en Tomas Van Eecke zijn geen onbekenden voor mij. Het is een verraderlijke ploeg die we zeker niet gaan onderschatten. Ze staan onder hun waarde geklasseerd. Toch is dit een must win. We spelen voor eigen volk wat toch een voordeel is. De club doet inspanningen om veel supporters naar de zaal te lokken. Tegen Waregem speelden we voor 400 man. De mensen van vroeger komen terug. Ik amuseer mij bij deze club”, aldus Justin.