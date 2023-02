Hobbelig parcours voor Kortrijk Spurs Two: “De gelukjes die we vorig jaar hadden, zijn er dit jaar niet”

House Of Talents Kortrijk Spurs Two verloor vorig weekend van Phantoms Basket Boom Two met 65-78. Zondag staat het tegenover Amon Jeugd Gentson One, de tweede in de stand.

Kortrijk Spurs Two kon vorige week rekenen op de diensten van Jitte Baelen en Cylia Ducoulombier van de A-ploeg. Dit was niet voldoende om een matuur Phantoms Boom het vuur aan de schenen te leggen. Dat zag ook coach Tom Sarlet. “In de heenronde gingen we nog met 79-53-cijfers de boot in. Nu speelden we op zich goed mee”, opent de Bruggeling. “Halfweg stonden we met vijf puntjes in het krijt, maar vlak na de koffie was alles te herdoen. Boom werkte af aan een hoog percentage, wat hen hielp om een kloofje te maken. Uiteindelijk botsten we op een te sterke tegenstander die uiteindelijk nog gemakkelijk de punten mee naar huis nam. We mogen toch al bij al tevreden terugblikken. Dit was een goeie generale repetitie voor de landelijke bekerwedstrijd op 19 februari. Dan kruisen we opnieuw de degens met hen voor een plaats in de finale. Hopelijk zijn we dan op volle sterkte. Nu ontbraken nog Ditte Vanmarcke en Sara Remacle, die geblesseerd is.”

Punten thuishouden

Zondag staat Tom met zijn dames tegenover Amon Jeugd Gentson, de tweede in de stand. “Dit is pas de eerste confrontatie met de Gentenaren in de competitie”, gaat hij verder. “Het is een ploeg die ons wel ligt. Het zijn altijd spannende duels op het scherp van de snede. De motivatie tegen die ploeg is er altijd. Ze kennen elkaar natuurlijk van bij de jeugd. We oefenden voor deze campagne al eens tegen Gentson, wat ons een 72-63 nederlaag opleverde. Nu zijn we natuurlijk al een halfjaar verder. Uiteraard willen we de punten thuishouden.” Met vijf overwinningen en zeven nederlagen, goed voor een negende plaats op dertien ploegen, kan Tom niet honderd procent tevreden zijn. “De gelukjes en extraatjes die we vorig jaar wel hadden, die hebben we nu niet. Het is een competitie, Basket Willebroek buiten beschouwing gerekend, die heel dicht bij elkaar ligt. Met wat meer geluk stonden we nu in de top vier, maar evengoed waren we op een degradatieplaats verzeild geraakt. Toch denk ik dat we terecht op de negende plaats staan. Ploegen als Avanti Brugge, Houthalen, Antwerp Giants en Hasselt moeten we toch achter ons kunnen houden”, besluit Tom Sarlet.

Zondag 5 februari om 11 uur: House Of Talents Kortrijk Spurs Two – Amon Jeugd Gentson One