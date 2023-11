Heren Wytewa Roeselare schatten kansen hoog in tegen Oostende

De One van Wytewa Roeselare staat op een zesde plaats en ambieert een plekje in de top vijf. Vrijdagavond nemen ze het op tegen Oostende, met drie spelers die hun opleiding bij Roeselare genoten.

“KBGO Finexa Basket@Sea Three is een ploeg die hoofdzakelijk bestaat uit U21-jeugdspelers”, opent de 33-jarige forward Robin Robaeys uit Oostnieuwkerke. “Naast eigen jeugdspelers spelen er dit seizoen ook drie ‘jeugdspelers’ bij Oostende die tot vorig seizoen hun opleiding kregen bij ons in Wytewa Roeselare. Volledig onbekend is de ploeg dus niet, dat speelt alvast in ons voordeel. Zij kenden een mindere start met één overwinning uit vijf wedstrijden, maar van onderschatting is allerminst sprake. Het zal erop aankomen om vanaf de start gefocust te zijn en onze ervaring uit te spelen. Als we dit doen, schat ik onze kansen hoog in.”

Blessures

“Zoals verwacht hadden we niet het gemakkelijkste seizoensbegin. We hadden te kampen met heel wat blessures. Hierdoor waren we nooit voltallig op training en kenden we een hele moeilijke seizoensstart. Gelukkig konden we ons net op tijd herpakken en wonnen we vier van onze laatste vijf wedstrijden.”

“Het is positief dat bijna iedereen terug is uit blessure. Dit zal alleen maar onze automatismen ten goede komen. Door voltallig te zijn, gaan we ook wat meer kunnen roteren en zullen we onze defense wat meer kunnen aanscherpen en het tempo in de match wat hoger leggen.”

Topvijfplaats

Wytewa ambieert een topvijfplaats dit seizoen. “Als we de blessurelast kunnen beperken dan moeten we dit zeker met onze ploeg kunnen realiseren. We hebben een goede mix van spelers waarbij we zowel outside als inside voldoende scorend vermogen hebben. We hebben ook een pak ervaring in de ploeg wat zeker een meerwaarde is”, besluit Robin.

Forward Tomma Boeve is nog een tweetal weken out met een enkelblessure. (RV)