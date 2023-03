Heren Wytewa Roeselare One op schema: “Ons zo snel mogelijk verzekeren van het behoud”

In de play-downs in eerste provinciale kan het normaal gezien niet meer fout lopen voor Wytewa Roeselare One. Toch blijft de ploeg op zijn hoede.

“Vorige week tegen Middelkerke waren we voor het eerst in lange tijd vrijwel compleet”, opent de 25-jarige spelverdeler Mathieu Vanfleteren uit Zwevegem die apotheker is. Mathieu speelde twee jaar bij Wytewa, ging vorig jaar naar Izegem en speelt nu opnieuw bij Wytewa. “We wisten dat dit een haalbare kaart zou zijn als we op niveau waren en dit was uiteindelijk ook zo.”

“Oostkamp is een nieuwe ploeg in onze reeks dit jaar. We merken dat ze een moeilijk seizoen hebben maar vorige week wel ruim wonnen tegen Iebac Ieper. Ze kunnen soms jeugdspelers selecteren die al minuten maken in TDM2, dus het is afwachten met welke ploeg ze zaterdag komen spelen. We moeten ons voorbereiden op een sterke tegenstander die absoluut de degradatie wil vermijden. Bij hen is het stilletjes aan al van moeten en ik verwacht dus een zeer strijdvaardige ploeg.”

Te veel blessures

“De doelstelling was om de play-ups te spelen, dat is net niet gelukt met een vijfde plaats. In de belangrijke matchen tegen rechtstreekse tegenstanders voor de vierde plaats misten we te vaak meerdere spelers en die wedstrijden verloren we dan ook. We wisten dat we in de eerste ronde in een sterke reeks terechtkwamen en beseften dat het even goed play-downs konden worden. We hebben zo onze focus moeten verleggen en we proberen ons nu zo snel mogelijk te verzekeren van het behoud. Het is een apart seizoen met dit competitieformat en er zijn meer dalers dan gewoonlijk.”

Foutloos blijven

“We willen foutloos blijven en tonen dat we zeker onze plaats in de play-ups verdienden. Voorlopig lukt dat goed, maar we blijven ook op onze hoede voor verrassingen. De tegenstanders kunnen vaak anders voor de dag komen dan gedacht.”

Center Gilles Dewaele (knieblessure) en forward Sander Baert (enkelblessure) zijn al van het begin van het seizoen out. In principe maakt Robin Robaeys na enkele maanden opnieuw zijn opwachting. (RV)

Zaterdag 11 maart om 18 uur: Wytewa One – Oostkamp Two.