Heren Wibac trekt lessen uit heenronde: “Na Nieuwjaar met meer vertrouwen”

In derde provinciale blikken de Heren van Wibac met gemengde gevoelens terug op de heenronde. Enerzijds waren er goed basket en een positieve spelevolutie. Anderzijds werden er te weinig wedstrijden gewonnen.

“Tijdens de heenronde hebben we ervaren dat we close games niet altijd in ons voordeel kunnen laten kantelen. Dat is wat frustrerend en we moeten daaruit lessen trekken”, zegt de 34-jarige center Jeroen Debruyne uit Ardooie. “Daarnaast ben ik wel tevreden met het getoond basketbal en zie je een positieve evolutie in ons spel.”

“We gaan met een dubbel gevoel de winterstop in. Enerzijds zijn we niet tevreden omdat we eigenlijk een wedstrijd of drie meer hadden moeten winnen, anderzijds zijn we wel tevreden met de manier van spelen. Mocht onze afwerking wat beter zijn, dan hadden we meer wedstrijden naar ons toe kunnen trekken.”

Meer winnen

“Laat het een goed voornemen zijn dat na Nieuwjaar alle spelers met meer vertrouwen spelen, want we hebben een team dat goed samenspeelt en voldoende kwaliteiten heeft om vlot mee te kunnen in derde provinciale.”

“De ambitie is om na de herindeling van de poules in derde provinciale meer wedstrijden te winnen. De kans is groot, want dan zullen we niet uitkomen tegen ploegen zoals Kortrijk en Ieper, die hoofdzakelijk met landelijke jeugd aan de opworp komen. We hangen in ieder geval goed aan elkaar en vechten voor elkaar op het terrein.”

“Maar natuurlijk willen we op zaterdag 14 januari om 20 uur, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Wibac, winnen tegen Wervik. Daar hebben we nipt verloren en we willen uiteraard voor eigen publiek revanche nemen om het jaar goed in te zetten.” (RV)