Heren Waregem One starten met vernieuwde ploeg

ION Basket Waregem One is begonnen met de voorbereidingen op de nieuwe competitie die van start gaat op 24 september. “Het wordt een leuke uitdaging”, aldus kapitein Lars De Lepeleire.”

De herenploeg van ION Basket Waregem onderging in het tussenseizoen een metamorfose. Slechts twee spelers bleven aan boord, Noah Gebbert en Lars De Lepeleire. Drie nieuwe spelers kwamen het team vervoegen: Cédric Blanchart, Matthijs Van den Eynde en Christopher De Medina. Stuk voor stuk aanwinsten voor de ploeg van coach Jeroen Debaveye en Stoffel Castelein. Door de samenwerking met House Of Talents Kortrijk Spurs staan nog eens vier talentvolle jongeren op het wedstrijdblad. Siel Dedoelder, Flint Waleson, Kobe Grymonprez en Matt Rotsaert treden aan met een dubbele licentie.

Kortrijk is volgend seizoen actief in de BNXT-League. Om jonge talenten zich in optimale omstandigheden te laten ontwikkelen, gingen de Spurs een verregaande samenwerking aan met ION Waregem die in Top Division 1 uitkomt. Hiermee was het ‘Basket E17’ project geboren.

Mentor

Daarnaast behoort ook Jasper Devos tot de vaste kern. Piepjonge talenten Guillaume De Mol en Timo Casteele behoren momenteel ook tot de kern van twaalf. Kapitein van de ploeg is Lars De Lepeleire. De ervaren 32-jarige Waregemnaar is zowat de mentor van dit jonge team. “Dit is een rol die ik heel graag op mij neem”, steekt Lars, die al twee titels pakte met Waregem, van wal. “Dit werd vooraf uitvoerig besproken met sportief manager Bart Delarue en voorzitter Dieter Debo. Ik ben sowieso een type leider die deze gasten mee op sleeptouw zal nemen in dit mooie verhaal.”

“Het zal niet altijd makkelijk zijn, dat beseffen we maar al te goed. We hebben er al twee wedstrijden opzitten. Eentje voor de Belgische Beker tegen Limburg United Two die met 64-58-cijfers werd gewonnen, en tegen Morgan State Bears, een sterk Amerikaans team waar nipt van verloren werd. Het was wennen maar de jonge gasten passen zich snel aan in de ploeg. We zijn echt ‘one team’, en dat maakt het gemakkelijker. Van den Eynde, Blanchart en Medina zijn jongens die al iets bewezen hebben in tweede nationale, en dat hebben ze nu al laten zien. De andere jongens hebben nog alles te bewijzen op dit niveau, maar lieten al vlagen van hun kunnen zien op training. Het tempo oppikken zal een van de grootste werkpunten worden. Wat het dit seizoen wordt, blijft koffiedik kijken. In de eerste ronde is de top vier het doel. We hebben alvast de kwaliteit in huis om in de play-up terecht te komen.”

Connectie

“Dit weekend komen we in de poulefase van de beker uit tegen Guco Lier Two. We willen zover mogelijk geraken. Voor de spelers, fans en het bestuur is dit leuk en goed voor ons vertrouwen.”

“Ik kijk alvast uit naar deze campagne. Het wordt een leuke uitdaging. We hebben met de samenwerking een nieuwe weg ingeslagen, en die combinatie werkt. De connectie met de mensen van Kortrijk is er alvast. Dat was al te zien in de tribune. Het geloof in dit proces is groot”, aldus Lars De Lepeleire. (ELD)