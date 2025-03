Heren Red Sharks Koekelare vieren de titel in Promo 4: “We willen ongeslagen blijven”

Op drie speeldagen van het einde pakten de heren van basketbalploeg Red Sharks Koekelare de titel, en dat op het veld van hekkensluiter Mibac Middelkerke. Ze versloegen hen overtuigend met 38-104. Zo zijn ze nu al zeker van de titel en bestaat de kans dat ze het seizoen ongeslagen eindigen.

Gaëtan De Jonghe en Maxim Dechaene waren het volledige seizoen basisspelers en beleefden de titelmatch tegen Middelkerke vanop de eerste rij. Van titelstress was weinig sprake. “We hebben ons op deze wedstrijd voorbereid zoals we dat bij elke wedstrijd doen: hard werken op training en alles geven tijdens de match”, steekt Gaëtan van wal. “We speelden dan misschien wel tegen de laatste in de stand, maar hen onderschatten deden we zeker niet.”

Maxim zag dat de wedstrijd meteen de goede kant opging: “Ons plan was om op een hoog tempo te spelen en vlot af te werken. Dat lukte aardig en zo konden we snel een voorsprong uitbouwen. Alles klikte en iedereen had er zin in. Na het eerste quarter had iedereen al een goed gevoel.” Gaëtan beaamt: “We wilden de match rap dooddoen. Nadien konden we wat meer genieten en iedereen speelkansen gunnen. Dat is belangrijk, want elke speler heeft zijn aandeel in deze titel. Lander Stroobandt scoorde uiteindelijk nog het 100ste punt en dat in zijn laatste jaar, tijdens de titelmatch.”

De supporters waren massaal afgezakt naar Middelkerke voor de titelmatch en stuwden het team vooruit. Gaëtan en Maxim genoten met volle teugen. “De mannenploeg is dit jaar opnieuw begonnen en de steun van het publiek voelen is geweldig. Het toont dat iedereen zeer betrokken is bij de club.”

Puur genieten

De vreugde was groot. “Het einde van de match gaf ons een zalig gevoel, puur genieten”, glundert Gaëtan. Ook voor Maxim was dit moment onvergetelijk: “Na de wedstrijd voelde ik blijdschap en contentement. Dit is waarom je elke week met plezier gaat trainen. We hebben hier het hele seizoen naar toegewerkt en zijn ongelooflijk trots dat we ons doel hebben bereikt.”

Nadien trok de Koekelaarse brigade richting eigen cafetaria, want daar had het bestuur een foodtruck geregeld. “Het was fijn om de titel te vieren met de ploeg en supporters. Er waren frietjes, er was muziek, er hing een goeie sfeer en ook bier mocht niet ontbreken. Maar niet voor mij, want ik was met de auto”, lacht Maxim.

“Alle aspecten van ons spel zaten goed”

Wat is dan het geheim van deze (ongeslagen) ploeg? “De sterkte is dat we een goeie mix zijn tussen oudere en jongere gasten. Wij, als oudere spelers, hebben de jongere geholpen om zich aan te passen aan het niveau van dit seizoen. Sinds onze eerste match in Blankenberge zijn we gegroeid en hebben we ons ritme gevonden.”

Er staan nog twee matchen op het programma. Ook die wedstrijden willen de Red Sharks winnend afsluiten. “We willen elke match winnen. Het is echt onze doelstelling om het hele seizoen ongeslagen te blijven.” Voor Gaëtan, Maxim en de rest van de ploeg zou het de eerste keer zijn dat ze dat bereiken. “Alhoewel, misschien heb ik ooit eens bij de jeugd een heel seizoen niet verloren”, herinnert Maxim zich. “Maar bij een eerste ploeg is dat toch specialer.”

Op naar Promo 3

De ploeg blijft ambitieus. De doelstelling voor volgend seizoen is voor iedereen binnen de club duidelijk. “We willen opnieuw meedoen voor het kampioenschap in Promo 3. Het staat vast dat het moeilijker zal zijn dan dit jaar, maar we willen zeker promoveren.” Gaëtan gelooft dat de ploeg zeker kwaliteiten genoeg heeft om de titel in Promo 3 te ambiëren. “Als we opnieuw spelen zoals dit seizoen en voor elkaar blijven werken, dan zit een goede eindklassering er zeker in.” Ook Maxim heeft er een goed oog in. “Alle aspecten van ons spel waren dit seizoen positief. Het kan natuurlijk af en toe aanvallend nog beter. En ook onze foutenlast moeten we zo laag mogelijk houden, maar als we volgend seizoen hetzelfde doen als dit jaar, dan zullen we al een heel eind komen.”