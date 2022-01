Heren ION Basket Waregem: “Met veel energie spelen”

In Top Division Men 1 heeft ION Basket Waregem de smaak te pakken nadat het zes van zijn laatste zeven partijen tot een goed einde bracht. Zaterdagavond probeert de ploeg van Robin Spaens daar een vervolg aan te breien tegen LDP Donza. De Gentenaar kreeg maandag te horen dat hij op zoek mag naar een andere club.

Vorig weekend ging Melsele-Beveren, toen de tweede in de stand, met sprekend gemak voor de bijl met 103-54-cijfers. Een collectief sterke prestatie voor de manschappen van coach Jan Guns. Een van de uitblinkers was Robin Spaens, die stilaan zijn beste vorm te pakken heeft.

“Voor Melsele waren er wel verzachtende omstandigheden toen ze te horen kregen dat enkele spelers meteen de club verlieten”, vertelt de 29-jarige Spaens. “Daardoor werd dit een must-win match. Dat we dan met 50 punten verschil het duel gingen afsluiten had niemand verwacht. Enkel de eerste vijf minuten was het nog nek aan nek. Iedereen was bij de les. 19 driepunters zijn daar het levende bewijs van. Het was dan ook de eerste keer dat alles zo vlot binnenging.”

Robin acteert momenteel op een hoog niveau. “De laatste weken valt mijn shot, toch wel een belangrijk deel van mijn spel, heel goed. Na een slepende enkelblessure toch een leuke opsteker. Na het seizoen onderga ik een ingreep. Dit euvel beperkt me toch om extra trainingen in te lassen. Maar ik heb terug een goed gevoel bij mijn prestaties.” Zaterdag komt Donza afgezakt naar de Treffer.

“Het is een heel ambetante ploeg om tegen te spelen”, gaat Robin verder. “We zullen er 120 procent moeten voor gaan. We zullen met heel veel energie moeten spelen, willen we de punten thuis houden. We zullen moeten kunnen omgaan met hun enthousiasme. Twee weken geleden lieten we ons tegen Limburg United daar aan vangen. Dat is het grootste gevaar waar we op een correcte manier zullen moeten mee omgaan. Puur op papier gezien, qua talent, zou je denken dat we moeten winnen. Maar zoals steeds, alles moet gespeeld worden”, klinkt het vastbesloten.

Sterke, brede kern

“Dat we nu na een aarzelende start tweede staan, kwam er door consistent te presteren. Ik heb het gevoel dat we dit moeten kunnen volhouden. We beginnen eigenlijk nog maar op gang te komen. We gaan er alles proberen aan te doen om de hoofdprijs in de wacht te slepen. We hebben een brede kern die tot veel in staat is.”

“Voor mij is dit de laatste kans om met Waregem kampioen te worden. Ik kreeg spijtig genoeg te horen dat ik bezig ben aan mijn laatste maanden bij deze prachtige club. Mijn contract zal niet verlengd worden. Ik kijk dus uit naar een nieuwe uitdaging, liefst nog in Top Division 1. Ik ben helemaal nog niet klaar om te stoppen”, aldus Robin Spaens.