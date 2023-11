Herbert (30) trekt met Wikings Kortrijk naar SKT Ieper: “Zullen hen niet onderschatten”

In eerste provinciale won basketteam KBBC DMVD Wikings Kortrijk One de stadsderby tegen House Of Talents Kortrijk Spurs Three met 69-59. Dit weekend staat de ploeg van Herbert Desmet met Basket SKT Ieper Three opnieuw geen hapklare brok te wachten.

Met een derde plaats na zes speeldagen is KBBC DMVD Wikings Kortrijk netjes op schema om de beoogde top vijf bij de eindafrekening te bewerkstelligen. “De wedstrijd tegen Kortrijk Spurs stond met stip genoteerd in onze agenda”, vertelt de 30-jarige Kortrijkzaan Herbert Desmet. “Niet enkel omdat het een derby is, maar ook omdat we voeling met de top willen behouden. We pakten de partij goed aan en sprokkelden al vlug een bonus bijeen van 10 punten. Daarna hadden we nooit meer het gevoel dat het nog kon mislopen. De Spurs kwamen nog even tot op zeven punten, maar we stelden al vlug terug orde op zaken. Met vier op zes winstpartijen kunnen we van een geslaagde start spreken. Enkel jammer dat we in Brugge nog een riante voorsprong uit handen gaven”, aldus Herbert. “We zijn niet meer de jongste ploeg, ik ben een van de youngsters (lacht), met een brede kern waar we bij een vervanging niet moeten inboeten aan kwaliteit. Een doel is er niet uitgesproken, maar de top vijf moet de ambitie zijn. Als we doen wat moet, dan kunnen we in onze opzet slagen. Met SKT Ieper Three treffen we zaterdag een tegenstander die we zeker niet gaan onderschatten. Met de juiste focus moet dit echter haalbaar zijn. Maar ook zij zullen willen winnen in eigen huis om de voeling met de middenmoot te behouden.”

Bende vrienden

“We zijn een ploeg met bakken ervaring die erin slaagt om als collectief te spelen. Iedereen gunt het elkaar. Op de trainingen gaat het er geestig, maar intensief aan toe. We zijn een bende vrienden op en naast het veld, iets wat we hoog in het vaandel dragen”, aldus Herbert.