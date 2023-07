Heel wat belangstelling voor meet and greet met Julie Vanloo en Becky Massey in Desselgem: “Droom die uitkomt”

Tientallen, meestal jonge fans, waren op de afspraak in het Leiestadion van Desselgem voor een ontmoeting met hun grote basketidolen Julie Vanloo en Becky Massey.

Dat Belgian Cats Julie Vanloo en Becky Massey populair zijn, is wel duidelijk. Tijdens de meet en greet, georganiseerd door Basket Desselgem, wilden heel wat fans een handtekening en een foto samen met hun idool. Daarna volgde de tweede sessie van ‘Practice with Julie Vanloo’ waar ook Becky jonge basketsters nuttige tips en tricks gaf.

Na de Europese titel van vorige maand zijn de Cats populairder dan ooit. “Voor ons is dit een droom die uitkomt”, klokt het bij de jonge fans. “Op de foto kunnen staan met een van de beste speelsters uit Europa is geweldig. Julie is niet alleen een supergoeie speelster, ze is dan ook nog eens supercool. Ook Becky is een hele toffe. Wij willen net zo goed worden als zij. De training die we hier met hen konden afwerken, was dan ook heel leerrijk. Dit moment gaan we nooit vergeten.”