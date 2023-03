Harlem Globetrotters op 22 september in Oostende

De Harlem Globetrotters demonstreren hun spectaculaire basketbaltrucs op vrijdag 22 september in de COREtec Dôme in Oostende.

De Harlem Globetrotters zijn al jarenlang kind aan huis in België. Elke keer kiezen ze een andere stad uit om hun spectaculaire basketbaltrucs te demonstreren aan het Belgische publiek. Deze keer komen ze met hun nieuwe ‘Harlem Globetrotters 2023 World Tour’ naar de Country Hall in Luik op 21 september en COREtec Dôme in Oostende op 22 september. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 17 maart om 10u via greenhousetalent.com.

Al sinds 1926 slaan de Harlem Globetrotters hun publiek met verstomming met familie-entertainment van de bovenste plank. Zowel jong als oud kunnen keer op keer genieten van een interactieve show, waarin technische basketbalelementen worden vermengd met een groot showgehalte en een flinke portie humor. “Het is dus geen wonder dat de shows steeds volle zalen weten te trekken”, zegt het organiserende Greenhouse Talent. “Niets is te gek of onmogelijk voor de Globetrotters. Ze hebben dan ook al tientallen Guinness World Records op hun naam staan. De afgelopen jaren spendeerden ze hun tijd meer dan ooit aan het breken van nieuwe records en het verfijnen van hun techniek.”