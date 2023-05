Haris Bratanovic woensdag wellicht in Filou-selectie tegen Mechelen

Na meer dan een maand blessureleed traint Haris Bratanovic weer voluit bij Filou Oostende mee. Wellicht behoort hij tot de matchselectie van komende woensdag in de eerste halve finale van de playoffs. Tegenstander is dan Kangoeroes Mechelen.

In de voorlaatste week van maart liep de center een scheurtje aan de patellapees van een knie op. Meteen was het duidelijk dat hij zeker een volledige maand langs de zijlijn zou staan. Bratanovic’ vorige match dateert van zaterdag 18 maart in Leiden. Dit seizoen is hij in de BNXT League gemiddeld goed voor 10,3 punten en 5,7 rebounds. Met 76,9 % aan tweepunters is hij daarin de beste afwerker.

P.R.