Hanne Mestdagh zit met kortrijk spurs nog niet helemaal op de rails: “Ik had er naar mijn gevoel meer van verwacht”

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs pakten vorig weekend hun vierde zege van het seizoen. Op het veld van Lummen werd het 43-76. Zondag en dinsdag komen respectievelijk Spirou Ladies Charleroi en Basket Namur Capitale op bezoek in De Lange Munte.

De zege tegen Lummen liep aanvankelijk niet van een leien dakje. “We hadden het in de eerste helft niet gemakkelijk”, vertelt de 29-jarige Hanne Mestdagh. “Na de koffie ging de intensiteit de hoogte in en zegevierden we nog comfortabel.”

“Naar mijn gevoel had ik er toch meer van verwacht, van deze campagne. We blijven een beetje op onze honger zitten nadat we nu pas zesde staan. We hebben twee zeges laten liggen met deze relatief nieuwe ploeg. In Waregem waren we totaal niet klaar, en op het einde besef je dat je te laat komt. Ook tegen Boom was er te weinig intensiteit en waren we niet klaar. Je merkt dat het moeizaam gaat met de automatismen om er een ploeg van te maken. De puzzelstukjes vallen voorlopig niet in elkaar. De drie buitenlandse speelsters integreren loopt ook heel stroef.”

Met Charleroi en Namen komen twee Waalse ploegen op bezoek. “Charleroi is een must-win-game. Daar mogen we zeker geen steken laten vallen. Tegen Namen kunnen we misschien voor een stunt zorgen. Ze zijn momenteel in een goede flow, ook in de Eurocup, waar ze nog uitzicht hebben op de groepswinst. Ze hebben twee sterke Amerikaanse speelsters die we aan banden moeten leggen. We mogen eigenlijk geen steek meer laten vallen, willen we de aansluiting met de top niet verliezen”, besluit de Ieperse.