Hanne Mestdagh over haar einde bij de Belgian Cats: “Voelde me niet meer tot nut”

Hanne Mestdagh zal geen Belgian Cat meer zijn. Dat maakte de Ieperse deze week bekend. Na meer dan tien jaar bij de nationale ploeg houdt ze het voor bekeken, omdat ze zich naar eigen zeggen niet meer nuttig voelt in het team.

Hanne Mestdagh zal niet meer te zien zijn bij de Belgian Cats. “Het was geen gemakkelijke beslissing”, klinkt het bij Mestdagh. “Het is van mijn 17 jaar dat ik bij de nationale ploeg zat. Een carrière van 12 jaar, hier en daar onderbroken door een blessure. Het was in mijn carrière altijd één van de grootste drijfveren nog, maar nu stopt het. Ik heb de beslissing niet over één nachtje ijs genomen en eerlijk gezegd had ik een jaar geleden niet durven zeggen dat ik deze beslissing nu al zou nemen.”

Het verdwijnen van papa Philip Mestdagh als trainer en de aanstelling van Valéry Demory zit er voor een groot deel tussen. “Ik voelde me niet meer tot nut in de eerste passage in november. Blijkbaar is er nu een andere visie en hoor ik daar niet in thuis. Toen ik eerst niet geselecteerd was voor de WK-kwalificatie in Washington had ik dat wel een beetje voelen aankomen en ben ik er toen al over beginnen nadenken. Het was niet gemakkelijk om dat allemaal te plaatsen.”

“Nu neem ik zelf afscheid en dat met een goed gevoel. De kwalificatie voor het WK, de Olympische Spelen, het brons op het EK. Het zijn allemaal mooie dingen geweest om mee af te sluiten. Het gevoel is positief en ik kreeg ook heel veel mooie reacties op mijn afscheid. Dat doet allemaal veel deugd.”

Nieuwe uitdaging

Deze exit bij de Belgian Cats wordt hoe dan ook een keerpunt voor de carrière van Mestdagh. “Met de Belgian Cats kom je internationaal in de kijker te staan, dat zal er nu niet meer zijn. Ik blijf echter nog met heel veel ambitie aan mijn carrière werken. Het voorbije seizoen was niet zoals gehoopt met de moeilijke start in Gran Canaria, waar ik niet echt mijn draai vond, de medische vervangingsopdracht in Polen om dan af te sluiten in Duitsland met de play-offs als positieve meevaller.”

In de wandelgangen is te horen dat Mestdagh zou aansluiten bij Kortrijk Spurs, waar vader Philip coach wordt. Dat kan Mestdagh nog niet bevestigen. “Voor volgend seizoen staat er nog niks op papier, maar ik heb wel een mondeling akkoord gevonden met een ploeg. Binnen enkele dagen zal alles wel duidelijk zijn.”