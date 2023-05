Hanne Mestdagh keert terug naar SKT Cats Ieper: “Wil op mooie manier afscheid nemen van mijn sport”

Donderdag kondigde SKT Ieper een toptransfer aan met de komst van voormalig Belgian Cat Hanne Mestdagh (30). De jongste telg van het bekende basketgezin verlaat zo na één seizoen Kortrijk Spurs, waar een ambitieus project in het water viel. Hanne zal het basketten voortaan combineren met een job als accountant.

“Had je me twee maanden geleden gezegd dat ik volgend seizoen opnieuw in Ieper zou spelen, niemand had het geloofd”, zegt Hanne. “Ik had mijn zinnen gezet op een driejarig project in Kortrijk en zou daarna stoppen. Helaas werd de stekker er na één seizoen uitgetrokken. In Kortrijk hadden we een toffe spelersgroep en uitstekende staf, er was echt wel chemistry. Het is jammer dat we dit niet verder konden uitbouwen, maar alles heeft een reden zeker?”

In Ieper blijven wonen

SKT Ieper had eerder al contact opgenomen, maar toen hield ze de boot nog even af. “Verhuizen naar de andere kant van het land of naar het buitenland zie ik echter niet langer zitten. Ik heb nu mijn eigen stekje en wil in Ieper blijven wonen. Dus maakte ik toch de klik en besloot ik om mijn carrière een nieuwe wending te geven. Na enkele gesprekken met SKT Ieper was de zaak uiteindelijk snel beklonken. Ook in de plannen van de nieuwe coach Peter Vantoortelboom kon ik me meteen vinden. Mijn laatste basketjaren afwerken bij de club waar alles begon en waar ik zoveel mensen ken, mooier kan toch niet?”

De ploeg kende een heel sterk 2023 met een serieuze remonte in de competitie en winst in de Beker van West-Vlaanderen. “We moeten het niet onder stoelen of banken steken, ook volgend seizoen willen we bovenin meedraaien.”

Meer plezier en minder druk

Hanne (30) doorliep haar jeugdopleiding bij het toenmalige Blue Cats Ieper. Op haar 13de trok ze al naar de Topsportschool in Leuven en op haar 18de stak ze plas over om College te volgen in Colorado. Daarna volgden nog buitenlandse avonturen in Spanje, Duitsland en Polen. Vorig jaar nam ze al afscheid van de Cats en nu neemt ze afscheid van haar profbestaan. “Ik zal nu nog meer plezier kunnen beleven en minder druk ervaren. Ik heb de voorbije jaren veel opofferingen gedaan. Let wel, ik ben nog altijd heel gemotiveerd om er vol tegenaan te gaan. In plaats van twee keer per dag, zal het een trainingsritme van twee keer per week worden. In de voorbereiding trainen we drie keer. Ik ken veel toekomstige ploeggenotes zoals Pippa Demeulenaere en Silke Storme. Ook de zussen Devliegher, Loes Breughe en Celine Lemmens zijn bekende gezichten. Het wordt een vlotte aanpassing.”

Coachen

Intussen is Hanne bezig met een eerste werkervaring, bij Ronny Steyaert Accountants aan de Westkaai in Ieper. “Het betreft een tijdelijke opdracht om de zomerperiode te overbruggen, maar ik zou het graag blijven doen. Verder volg ik nog afstandsonderwijs accountancy-fiscaliteit aan VIVES in Kortrijk, waar ik volgend jaar afstudeer. In Amerika behaalde ik al een diploma Business Administration. Ik zal mijn job en sport nog combineren met het coachen van de U10. Op die manier kan ik mijn ervaring doorgeven aan de jeugd.”