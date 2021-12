Hanne Debaveye wil met ION Basket Waregem niveau opkrikken: “Gevoel dat er al veel meer in zat”

In de hoogste klasse van het damesbasketbal staat ION Basket Waregem op een voorlopig achtste plaats in het klassement. De ploeg van Hanne Debaveye wil vooral in de haalbare kaarten aan het langste eind trekken.

“We hebben al in een aantal wedstrijden het gevoel gehad dat er veel meer inzat”, vertelt de Deerlijke Hanne Debaveye. “Zo bleven we telkens met een wrang gevoel achter. Onze laatste wedstrijd tegen Spirou Charleroi acteerden we een kwartier op een heel goed niveau. Alles lukte, maar een minder moment deed ons de das om. We zijn er niet meer uitgeraakt. Hielden we ons spelpeil aan, dan zat de zege er zeker in. Dat is een beetje het verhaal van het seizoen met deze jonge ploeg. Nooit kunnen we dit veertig minuten volhouden. Hoe dit komt? We begrijpen het zelf ook niet.”

“Soms geraken we niet in ons spel, en dan wordt het moeilijk. We lieten al heel wat mooie zaken zien, maar zijn daar niet altijd voor beloond.”

De 27-jarige Debaveye is niet helemaal tevreden over zichzelf. “Ik weet dat ik veel beter kan”, zucht ze. “Ik kon nog niet laten zien wat ik juist wel kan. In ieder geval hoop ik dit nog te kunnen tonen op het veld.” Belangrijkste wedstrijden staan in eigen huis geprogrammeerd in de terugronde.

We werden niet altijd beloond voor geleverde prestaties

“Tegen ploegen als Castors Braine en Kangoeroes Mechelen, die normaal nu op onze kalender staan, hebben we niets te verliezen. Dit soort wedstrijden kunnen ons helpen om ons niveau op te krikken. Dit moet ons helpen om confrontaties met onder andere Lummen te verslaan. Op hun veld gingen we met 79-77-cijfers nipt de boot in. Eentje die een tijdje bleef nazinderen. Ook tegen Laarne moeten we in onze eigen zaal de punten thuis houden. Daar konden we wel met de volle buit richting Waregem terugkeren. Maar ook Pepinster is er zo eentje, waar we trouwens op de eerste speeldag gingen winnen. Met het oog op de vooropgestelde playoffs zijn dit must-win games. Tegen Boom is misschien ook iets haalbaar, maar deze is minder van moeten. Al onze belangrijkste partijen werken we nog af in ons eigen zaal, wat in ons voordeel moet zijn. We hebben het lot in eigen handen”, besluit Hanne.