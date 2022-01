Gunther De Pauw verlaat Racing Brugge na dit seizoen

Na zeven jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Racing Brugge en coach Gunther De Pauw. Dat kondigde hij zelf aan, met de klemtoon op ‘in de beste verstandhouding’.

Na drie jaar Two-ploeg en vier jaar One-ploeg kondigt Gunther De Pauw zijn afscheid aan bij de Bears. “Zeven jaar lang heb ik veel plezier beleefd aan mijn werk bij Racing, ik werd steeds uiterst correct behandeld, kreeg volop kansen en beleefde tal van mooie momenten. Maar om sleet te vermijden, moet je ofwel om de drie jaar een nieuwe ploeg bouwen, ofwel een andere coach aanstellen. Dat laatste is veel gemakkelijker dan het eerste, maar het is in de beste verstandhouding dat ik mijn vertrek aan bestuur en spelers heb aangekondigd.”

Trofeeën

Bij veel basketliefhebbers zal dat de wenkbrauwen doen fronsen, want De Pauw verzamelde in de afgelopen jaren meerdere trofeeën. “Eerst streden we in tweede landelijke tot de laatste speeldag mee voor de promotie, datzelfde jaar schakelden we tweedenationaler Waregem uit voor de beker van Vlaanderen en een jaar later mochten we de titel en de promotie vieren, een week vooraleer alles dichtging door corona.”

Ook dit seizoen doet Racing Brugge het schitterend en staat het aan de leiding in eerste landelijke: “Ik heb aan de voorzitter zelfs gezegd dat ik hoop om Racing in grote miserie te storten als we de titel pakken”, grapt de immer aimabele Knokkenaar.

Een nieuwe uitdaging heeft De Pauw nog niet, wat zijn vroege aankondiging des te dapperder maakt: “Ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar sta open voor elke uitdaging in een goed gestructureerd geheel en dat mogen ook jongerenploegen zijn.” (MD)