Gunther De Pauw keert terug naar Basket Sijsele: “Nieuwe dynamiek in de club”

Acht jaar geleden hing Gunther De Pauw de schoenen aan de wilgen. Zijn laatste passes verstrooide hij in 2015 bij Basket Sijsele, dat sindsdien niet meer uit de nationale reeksen weg is geweest. Uitgerekend bij die ploeg keert De Pauw nu terug als coach en opvolger van Tibo T’Joncke.

“Hij stond al een tijdje op onze shortlist”, vertrouwde afscheidnemend voorzitter Yvan De Craemer ons onlangs nog toe. Dat mag nauwelijks verbazing wekken, want de kersverse Sijseelse hoofdcoach kan sinds 2015 mooie adelbrieven voorleggen.

“De jeugdspelers van toen zijn nu volwaardige seniors”

Bij Racing Brugge was hij er eerst verantwoordelijk voor om verschillende jeugdspelers klaar te stomen voor het grote werk en toen hij zelf One-coach werd, brak hij meteen de poort naar eerste landelijke open.

Nieuwe dynamiek

Ondertussen is De Pauw 43 jaar en staat hij zelf een beetje verrast over hoe de tijd voortschrijdt: “Er is uiteraard het totaal vernieuwde bestuur, met meerdere jonge mensen die voor nieuwe dynamiek zorgen. Maar daarnaast zijn de jeugdspelers van toen nu volwaardige seniors. Mijn jeugdige supporters die toen vanuit de tribune aanmoedigingen schreeuwden, zijn nu mijn fanionspelers. De enige met wie ik destijds nog samen op het terrein stond, is Tibo De Coessemaeker. Hij was toen een van de spilfiguren van het succesrijke jeugdbeleid bij Sijsele, verdween wel enkele jaren uit beeld met hardnekkige blessures, maar bouwt nu stevig aan de weg terug. Hij kan onze beste transfer worden”, lacht hij.

Rustig seizoen

Ook de programmabouwer is Sijsele gunstig gezind. Door een zaalprobleem werd de wedstrijd tegen Quaregnon omgewisseld, waardoor er drie opeenvolgende keren in eigen huis gespeeld mag worden. “Het lijken drie haalbare kaarten. Als we die wedstrijden winnen, zijn we meteen mee met het pak en mogen we op een rustig seizoen speculeren, zeker als iedereen fit en gezond blijft.” (MD)