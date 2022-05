Guco Lier klopt Kortrijk Spurs in eerste wedstrijd play-offfinales

In de eerste match van de play-offfinales in Top Division One nam Guco Lier complexloos het voortouw. De Spurs namen de controle over, maar werden in het laatste quarter met driepunters gebombardeerd. Grote ontgoocheling bij spelers en supporters van de thuisploeg, die nu in Lier moet gaan winnen om nog kans maken op de kampioenstitel.

Een bijzonder efficiënt afwerkend Lier liet er geen gras over groeien en startte in sneltreinvaart (9-17) haast zonder misser. De jonge Katuala toonde zich daarbij als beste afwerker bij Lier. Spurs kon via Laurent en Coucke de kloof terugdringen tot 26-27 op het einde van het eerste quarter.

Kortrijk Spurs ging op zijn elan door, terwijl Lier wat gas terugnam en wat meer missers liet optekenen. Na de rust (50-39) openden Robbe Naudts en Donovan Walasiak met een rake tweepunters zodat Lier tegen 15 punten achterstand aankeek. Guco Lier riposteerde met enkele vlotte acties van Vic Van Oosterwijck en Mathijs Van den Eynde, waarna de bezoekers de kloof met driepunters verder dichtgooiden (63-59).

Bij 70-61 lastte Guco-coach Ibens een time-out in, waarna de Kortrijkse motor sputterde (76-76). Een driepunter van Robbe Naudts werd haast direct beantwoord (79-79) en ondanks weerwerk van Sade trokken de Lierenaars finaal aan het langste eind, mee dankzij een straf percentage van 63% driepunters (14 op 22). Eindstand 83-88. Dat betekent dat Kortrijk zondagmiddag op verplaatsing moet gaan winnen om het dan eventueel dinsdag in de Lange Munte af te maken.

Kortrijk Spurs liep dus in een belangrijke match zijn eerste thuisnederlaag op sinds november en moet wat herbronnen tegen zondagmiddag. Captain Brecht Guillemyn was uiteraard ontgoocheld. “Als je naar de score kijkt, zeggen de 88 punten duidelijk waar we het niet goed genoeg hebben gedaan. Lier zit in een supergoeie flow en dat zal na vandaag nog een boost hebben gekregen. Zondag moeten we op Lier gaan winnen. We zullen nog op zaterdag de koppen eens bijeensteken en hopelijk is iedereen dan terug met de juiste focus. De kopjes terug recht en bereid zijn om te werken voor de twee noodzakelijke overwinningen. Veel keuze is er niet meer.”

Kortrijk: Mathieu Coucke 14, Jerome Vandenberghe 7, Stan Naudts 2, Brecht Guillemyn 8, Robbe Naudts 10, Donovan Walasiak 5, Sander Vancaeneghem 7, Sade Aded Hussein 15, Alex Laurent 15.

Lier: C. Van Oosterwijck 21, Mathijs Van den Eynde 23, Vic Van Oosterwijck 18, Dewit 6, Katuala 20, Verbruggen, Vanden bogaert, Umba, Vandriessche, Iliaens, Mariën.

Zondag 29 mei om 14.30 uur: Guco Lier – Kortrijk Spurs.