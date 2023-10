Goede startvoor Bobcat Wielsbeke One

In eerste provinciale van het damesbasketbal pakte Bobcat Wielsbeke One haar tweede zege op een rij en komt daarmee op een gedeelde tweede plaats. Dit weekend ontvangt de ploeg van Tia Van Hemelryck Blue Stars Brugge.

“Met een twee op drie zijn we goed begonnen aan deze campagne”, opent de Anzegemse Tia Van Hemelryck (29), die in het tussenseizoen overkwam van ION Basket Waregem. “We beschikken over een goeie mix van jonge en meer ervaren meisjes. Dit is een ploeg met heel wat nieuwe gezichten, wat maakt dat we elkaar nog moeten leren kennen.”

Jonge garde steunen

“Er zijn ook nog heel wat afwezigen door blessures en werk. We waren dus nog nooit voltallig. Op dat vlak mogen we stellen dat het al vlot draait. Ook vorig weekend tegen Roeselare. Na een slechte start waarin het defensief wat zoeken was, herpakten we ons op een mooie manier. Met Marte Mechant en Eline Trogh lieten enkele jonge talentjes zich opmerken. Marte is een complete speelster. Ook Eline, die erin gesmeten werd, is zowel offensief als defensief sterk. Mijn taak is deze jonge garde te steunen waar nodig. Defensief moeten ze nog veel leren, maar hun enthousiasme maakt veel goed. Hun vechtlust en gezonde agressiviteit wordt soms nog eens afgestraft.”

Tia ruilde Waregem voor Wielsbeke. “Ik werd vorig jaar al eens benaderd, maar hield toen de boot nog af. Nu zette ik toch de stap naar deze mooie familieclub. Oorspronkelijk speelde ik bij Houtem waar ik dezelfde familiale warmte voelde. We willen een rustig seizoen, waar we elkaar in de eerste helft beter kunnen leren kennen, om dan daarna te mikken op de middenmoot”, besluit Tia. (ELD)

Zondag 15 oktober om 13 uur in sporthal De Vlaschaard: Bobcat Wielsbeke Blue Stars Brugge.