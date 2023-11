Gjergja vooral tevreden over sterke verdediging

Oktober leverde in eigen land vier zeges aan 100 procent op: drie in de competitie (Kortrijk Spurs, Luik en Leuven Bears) en één in de beker van België (Comblain). Ook extra-sportief was het een bijzondere maand voor Filou Oostende.

Oostende won vlot met 91-75 tegen Leuven Bears. Bij een voorsprong van 18 punten (36-18) incasseerden de Filous een 0-8-run. Een sterke opener van het derde kwart zorgde voor een maximaal 63-41-verschil. “Na enkele vervangingen verdween de discipline. In het vierde kwart zette ons jonge en compleet vernieuwde team toch orde op zaken. We hebben nog werk om alle spelers in het geheel te betrekken. Als positief punt onthoud ik vooral de sterke verdediging tijdens 25 minuten”, aldus coach Dario Gjergja.

Zaterdag 4 november wacht er in de Lotto Arena een heruitgave van de playoff-finale. Antwerp Giants (met de gewezen Oostendenaars Nikola Jovanovic, Jean-Marc Mwema en Salim Kediambiko) ontvangt dan Filou Oostende.

Multifunctioneel

De COREtec Dôme was zelden leeg tijdens de vier oktoberweken. Zo organiseerde Daikin Europe er zijn personeelsfeest naar aanleiding van de vijftigste verjaardag. 3.000 aanwezigen woonden er een fantastisch feest bij met onder meer optredens van Katrina and the Waves, Natalia, Regi en Gustaph. Ook had het Schlagerfestival Sterren aan zee (met onder meer Willy Sommers, Luc Steeno en De Romeo’s) in de basketarena plaats. Een andere topper was het weekend met drie opvoeringen van de Internationale Taptoe België, goed voor achtduizend bezoekers. Vermelden we eveneens de show van de Harlem Globetrotters. Onlangs had er in de COREtec Dôme ook een jobbeurs plaats met 60 bedrijven en 550 werkzoekenden. Het gebouw, dat we vooral vanuit zijn basketfunctie kennen, was de voorbije maand multifunctioneel.

Elders trainen

Uiteraard konden de spelers van Filou Oostende door deze drukke agenda verscheidene dagen niet in de Coretec Dôme trainen. Ze weken dan uit naar het stedelijk sportcentrum Marie Thérèse De Gryse op de Sint-Jansparochie van Oostende en naar het stedelijk sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Sunairs allereerste thuishaven. (PR)