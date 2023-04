Gillet en Jovanovic grijpen voor Filou Oostende een stevige zege in Den Bosch

In de Maaspoort van Den Bosch kon Filou Oostende zijn voorsprong van negentien punten niet vasthouden maar de 76-86-overwinning tegen Heroes Den Bosch is wel heel belangrijk. Zo prijken de rood-gelen opnieuw in de top-twee.

Met knallend vuurwerk opende Den Bosch deze wedstrijd tussen de Belgische en Nederlandse kampioen. Dat leidde tot een 12-3-voorsprong. De Oostendenaars keken in dat initiële kwart tegen een negatieve verhouding assists-balverliezen (2-5) aan. Thurman zorgde aan 22-20 toch voor de aansluitingstreffer.

Met twee bommen als voedingsbodem sprintten de Oostendenaars naar een 28-36-voorsprong in het tweede kwart. Dit smolt toch tot 35-36. Een driepunter van Tyree rondde het tweede kwart af: 35-39. Aan de rust hadden beide teams elk twaalf punten uit balverliezen gescoord. In zowat alle stats hielden Den Bosch en Oostende mekaar trouwens in evenwicht. Alleen in de fastbreakpunten (9-2) had Den Bosch een overwicht. Gillet en Bleijenbergh wachtten nog op hun eerste punten.

Dozijn

Tyree opende het derde kwart op dezelfde wijze waarop hij het tweede afgerond had: met een driepunter, 35-42. Gillets eerste bom, op assist van Djordjevic, bracht Oostende over de tienpuntengrens: 38-49. Djordjevic dikte aan tot een verschil van een dozijn punten: 41-53. Webster halveerde bijna de achterstand tot 50-55. Aan het halfuur leidden de West-Vlamingen met negen punten, 52-61.

Bijna een twintiger

Een dunk van Jovanovic, een bom van van der Vuurst, een tweepunter van Jovanovic en een bom van Gillet vormden een 0-10-run waarmee de Filous het vierde wedstrijdschuifje aanvatten. Zo groeide de Oostendse voorsprong vroeg tot negentien punten,: 52-71 na 33’07”. Den Bosch herpakte zich en verkleinde het verschil van 56-75 tot 65-75. Van der Vuurst en Bleijenbergh gaven hun team met een paar driepunters nieuwe zuurstof. Door dure balverliezen naderde de thuisploeg snel opnieuw tot tien punten: 71-81.

Dinsdag Zwolle

Op basis van een beresterke tweede helft boekte Filou Oostende een verdiende 76-86-zege op bezoek bij de Nederlandse kampioen Heroes Den Bosch. In combinatie met de nederlaag van Kangoeroes Mechelen is dit een interessante vrijdagavond voor de recordkampioenen.

Met 12 punten aan 75 %, 4 rebounds en 3 assists behaalde Gillet de beste computerevaluatie in deze 76-86-winst. Jovanovic (12 punten aan 70 % en 4 rebounds) vervulde zijn job ook keurig. Tyree was topschutter met 19 punten, Bleijenbergh snoepte vier ballen van de Nederlanders af. Filou Oostende speelde op een constant niveau, heel gedegen en met een duidelijke controle. Dinsdagavond ontvangen de Oostendenaars in de COREtec Dôme Landstede Hammers uit Zwolle.