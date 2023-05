Gillet en Bleijenbergh wijzen de weg naar eerste play-offzege Oostende

Filou Oostende deed zijn job in de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs. De rood-gelen wonnen met 87-77 tegen een stevig strijdend Kangoeroes Mechelen. Vrijdag volgt het tweede duel van deze best-of-fivereeks in Mechelen.

Met een opmerkelijke lichtshow stelde de club de spelerskern voor. Een gesmaakte nieuwigheid. Gillet, Jovanovic, Tyree, Bleijenbergh en Van der Vuurst vormden de basis-vijf van Oostende. Geen van beide teams was voltallig. Bratanovic ondervond toch nieuwe hinder aan de ontstoken knie. Bij Kangoeroes ontbraken Davis (knie) en Mennes (scheenbeen).

13-0-opener

Na 24 seconden tekende Tyree de eerste play-offscore van Oostende (2-0) aan. Jovanovic en Gillet voegden daarbij elk vier eenheden zodat coach Michiels in de vierde minuut bij een 10-0-achterstand al een time-out moest aanvragen.

Na de eerste bom van Bleijenbergh (13-0) wiste Palinckx bij de zesde Mechelse poging de bezoekende nul van het bord. Oostende verdedigde ook zo intens dat de Kangoeroes na negen minuten amper zes puntjes hadden aangetekend. Het eerste kwart eindigde op 24-10. De Oostendse druk vertaalde zich ook in de punten uit balverliezen: 14-2.

Na een steal van Mukubu op Thurman daalde het verschil tot acht punten: 24-16. Palinckx en Mukubu zorgden in de twaalfde minuut zelfs voor 24-21, moment voor een Oostendse time-out. Het baatte niet. Integendeel, Aririguzoh driepunterde beide teams iets voor het kwartier op gelijke hoogte: 26-26. Maar Aririguzoh hoorde nog voor de rust zijn vierde fout.

Na 33-33 stuurde Bleijenbergh met acht punten op rij zijn team opnieuw voorwaarts: 41-35. Iets daarna hoorde hij echter zijn derde fout. Het verschil van zes punten prijkte halverwege de avond (45-39) nog op het bord. Bij aanvang van de rust hoorde coach Gjergja een technische fout wegens protest.

Nieuwe zuurstof

Loubry opende het derde bedrijf met een omgezette vrijworp, het gevolg van Gjergja’s technische fout vijftien minuten eerder. Foerts en Palinckx (14 punten aan 66 % voor de rust) naderden tot 45-43. De explosieve Jovanovic en de rustige Troisfontaines gaven de kustploeg nieuwe zuurstof: 53-46. Aan het halfuur (69-64) was nog niets beslist.

Na Djordjevic’ driepunter bij 76-68 riep coach Michiels zijn manschappen samen. Enkele minuten later volgde coach Gjergja zijn voorbeeld na Palinckx’ korf die tot 76-72 leidde. In de 35ste minuut moesten zowel Foerts als uitblinker Palinckx wegens een vijfde fout bij 76-72 het terrein verlaten.

Applausvervanging

Twee minuutjes later volgden Aririguzoh (77-72) en Harris (79-72) dat slechte voorbeeld. Alle handen gingen hard op elkaar toen kapitein Djordjevic (13 punten, aan 100 % in 12 minuten; ook 1 rebound en 2 assists) in de voorlaatste minuut een applausvervanging kreeg.

Gillet (15 punten aan 60 %, 6 rebounds, 1 assist) en Bleijenbergh (16 punten aan 53,8 %, 6 rebounds, 1 assists in 24’57”) waren de andere uitblinkers van Filou Oostende. Beiden scoorden trouwens ook drie bommen. Opvallend waren ook de negen assists die Van der Vuurst liet optekenen.