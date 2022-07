Ghanees Amida Brimah trekt naar Japanse topclub

Amida Brimah, de Ghanese center van Filou Oostende, heeft een lucratief eenjaarscontract afgesloten met de Japanse topclub Akita Northern Happinets.

Amida Brimah (28, 2m13), een gewezen NCAA-kampioen die vorig seizoen ook vijf NBA-matchen bij Indiana Pacers op de teller heeft, was sinds begin december bij Filou Oostende de opvolger van de aan de knie geblesseerde Brandon Mc Coy. Brimah keerde in de kerstperiode met een coronabesmetting uit zijn vaderland Ghana terug.

Enkele weken later begon mister block shot steeds beter te renderen. Einde maart leek zijn seizoen voorbij na de breuk van een middenvoetsbeentje. Toch geraakte hij speelklaar voor de finales van de play-offs en werkte hij mee aan de landstitel van Oostende. In de BNXT playoffs liep hij een enkelverzwikking op.

Eerste Europese bestemming

Op een korte periode bij Partizan Belgrado na was Oostende zijn eerste Europese bestemming. In de Champions League was Brimah goed voor gemiddeld 8,9 punten en 7 rebounds. In de BNXT League noteerde hij als gemiddelden 7,3 punten en 4,2 rebounds.

Akita Northern Happinets eindigde het voorbije seizoen op de zesde plaats in de oostelijke competitie van Japan. In de kwartfinales van de nationale play-offs verloor het tegen Ryukyu Golden Kings Okinawa, de latere vice-kampioen van Japan. Amida Brimah vindt in de havenstad Akita in het noordwesten van Japan alvast één gelijkenis met Oostende: de clubkleuren zijn dezelfde, rood en geel.

(PR)