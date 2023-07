Gewezen Filou-speler Tim Lambrecht basket ook volgend seizoen in Litouwen

Ook komend seizoen blijft power forward Tim Lambrecht, gewezen speler van onder meer Oostende, aan de slag in de Litouwse basketbalcompetitie. Na een knap seizoen bij Nevesis Optibet bereikte hij nu een akkoord met Neptunas Klaipeda, een team dat in de Champions League nog tegen Oostende speelde.

Zowel Nevesis Optibet als Neptunas Klaipeda haalden vorig seizoen de kwartfinales in de Litouwse play-offs. Tim Lambrecht was in 35 competitiematchen goed voor gemiddeld 13 punten, 7,5 rebounds en 2,4 assists. De man uit Nieuwpoort plukte de op twee na meeste rebounds van alle spelers in de hoogste reeks van Litouwen. (P.R.)