Geschiedenis! Meesseman, Linskens en Vanloo loodsen Belgian Cats naar goud

De Belgische basketdames hebben zich in Ljubljana tot Europees kampioen gekroond. Na een thriller werd in de finale Spanje geklopt met 58-64. Ze hinkten de hele wedstrijd lang achterop, maar dankzij een ultieme remonte keerden ze de scheve situatie in extremis nog om, met een historische eerste EK-winst tot gevolg.

De Cats gaven aanvankelijk een zenuwachtige indruk en gingen in het eerste kwart iets te vaak op zoek naar sterspeelster Emma Meesseman. Ze moesten na de eerste tien speelminuten een kloofje laten van vier punten (17-13). Ook in het tweede kwart hadden de Spaanse vrouwen, die over veel meer ervaring beschikken in finales, licht de bovenhand (15-12), waardoor België aan het rustsignaal tegen een achterstand van zeven eenheden aankeek (32-25).

Driepunter Meesseman

In het derde kwart slaagden de troepen van Rachid Meziane erin om de achterstand te reduceren tot vijf punten (48-43). In het vierde en laatste kwart bleven de Belgen aanklampen, dankzij onder meer een knappe driepunter van een uitmuntend spelende Kyara Linskens. Op vier minuten van het einde lukte Meesseman een cruciale driepunter, waarmee ze haar land voor de eerste keer in de partij met een puntje verschil de leiding schonk. Meesseman en Julie Vanloo toonden in de laatste minuten hun koelbloedigheid met zes perfecte vrijworpen en zo was de Europese titel met 21-10 in het slotkwart alsnog een feit.

Linskens vrouw van de match

Meesseman (24 punten, 8 rebounds en 1 assist), Linskens (18 punten, 15 rebounds en 2 assists) en Vanloo (13 punten, 3 rebounds en 4 assists) gidsten België naar een afspraak met de geschiedenisboeken. Linskens werd verkozen tot beste speelster van de finale, Meesseman tot MVP van het tornooi.

Het is de eerste zege ooit voor België op een groot baskettornooi. Eerder waren de Cats al goed voor twee bronzen medailles, op de EK’s van 2021 in Valencia en 2017 in Praag. Op het WK in Sydney werden ze vorig jaar vijfde na een eerdere vierde plaats in Tenerife in 2018. De Spelen in 2021 werden een teleurstelling met een nipt verlies tegen gastland Japan in de kwartfinales.