Gerrit Major (Sijsele One): “De mayonaise heeft niet gepakt”

Vriend en vijand had Sijsele One een positie in de top van het klassement van TDM2 toegedicht, maar na drie kwart van de competitie staat de ploeg voorlaatste en dreigt de degradatie. Om die te vermijden, moeten de mannen van coach Gerrit Major, die na één jaar alweer vertrekt, één keer meer winnen dan Quaregnon en Ninane.

Het werd uiteindelijk een barslecht weekend, vlak na valentijn: Sijsele verloor zijn must win op eigen veld tegen rechtstreekse concurrent Royal IV Brussels, terwijl Quaregnon zijn thuiswedstrijd wél won. “Dat betekent dat we wellicht twee of drie van onze resterende zes wedstrijden zullen moeten winnen”, aldus Major. Makkelijk wordt dat zeker niet, met drie opdrachten tegen ploegen uit de top vijf.

Shotpercentage

Dat het zover is kunnen komen, wekt enige verbazing. “Er wordt nog steeds goed getraind, maar in de wedstrijden komt het er niet uit. Al meer dan anderhalve maand halen we geen 15 procent bij de driepuntpogingen en op de vrijworplijn laten we te veel liggen. Dan slaat de twijfel toe en durven sommige spelers niet meer aanleggen wanneer dat voor de hand ligt.” Major is niet te beroerd om ook bij zichzelf schuld te zoeken. “Dat ik niet meer oplossingen kon vinden voor deze groep, knaagt aan me, maar de mayonaise heeft niet gepakt. Toch blijf ik erin geloven en blijf ik mijn job doen, zowel in het voorbereiden van de wedstrijden en de trainingen, als in het coachen zelf. Ik leerde ook veel bij, bijvoorbeeld in het omgaan met deze moeilijke situatie en in het loslaten van gedane zaken.” Major vertrekt na dit seizoen alweer en gaat de dames van Knesselare coachen. “Er wordt hard gewerkt aan de ploeg voor volgend seizoen”, weet sportief verantwoordelijke Steven Van de Keere. “De samenwerking met Oostende wordt stopgezet, maar bijna alle andere spelers verlengden hun verblijf. Eerstdaags maken we ook de naam van de coach bekend.” (MD)

Zondag 23 februari om 17 uur: Sijsele One – Hansbeke One.