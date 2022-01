Geen wedstrijden voor Sijsele One, Two en Three

Omwille van enkele covidbesmettingen worden de wedstrijden van Sijsele One, Two en Three dit weekend niet gespeeld. Bij Basketbal Vlaanderen worden nog meer afgelastingen verwacht.

Ook bij Sijsele is de omnikron-variant in opmars. Er testten alvast twee spelers positief. Omdat One- en Two-ploeg deze week samen trainden en omdat tal van spelers zowel bij Two als Three ingezet worden, moet zowat elke inzetbare speler in quarantaine en worden de wedstrijden uitgesteld.

Voorzitter Yvan De Craemer verwacht nog meer afgelastingen: “Het is bijna onvermijdelijk dat de verspreiding van de besmettingen nu snel gaat. Of alle ploegen zich strikt aan de afspraken houden, is me niet duidelijk, maar bij Sijsele volgen we die wél op. In deze omstandigheden is het trouwens zeer de vraag of het haalbaar is om te blijven spelen?”

Voor zowat alle seniorploegen staat dit weekend de heropstart van de competities gepland. Sijsele One zou Willebroek ontvangen, de Two-ploeg was gastheer voor Vagant Kortrijk en de Three had een confrontatie met Waregem Three op het programma staan. Uitkijken of en hoeveel wedstrijden er in extremis afgelast worden.

