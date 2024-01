Geen verrassingen in ‘West-Vlaams gedomineerde’ preselectie van Belgian Cats voor olympisch kwalificatietoernooi

De technische staf van de Belgische basketvrouwen en bondscoach Rachid Meziane hebben een preselectie van veertien namen vrijgegeven voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Antwerpse Sportpaleis van 8 tot en met 11 februari. Alle speelsters die zich vorige zomer tot Europees Kampioen kroonden zijn er opnieuw bij, aangevuld met youngsters Nastja Claessens en Ine Joris.

De selectie van de Belgian Cats voor de Olympische kwalificatiewedstrijden werd bekend gemaakt en die wordt opnieuw met maar liefst 9 van de 14 speelsters gedomineerd door de West-Vlamingen. Het gaat om Serena-Lynn Geldof, Kyara Linskens, Emma Meesseman, Elise Ramette, Julie Vanloo, de zussen Becky en Billie Massey, Ine Joris en Nastja Claessens. Opvallend: Claessens zit in de preselectie maar moet voorlopig wel nog minstens vier weken revalideren van haar polsblessure, zo bevestigde haar club Castors Braine enkele dagen geleden.

“Het wordt op elk vlak voor de Belgian Cats historisch, de focus is er en de speelsters en staf zijn er meer dan klaar voor”

België zit in de poule met de Afrikaanse topteams Nigeria, Senegal en voormalig Olympisch Kampioen Verenigde Staten. Die laatste ploeg is als wereldkampioen al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. De Cats verzamelen op zondag 4 februari. Op maandag 5 februari wordt de eerste training afgewerkt.

“Kwalificeren”

“De ambitie van het volledige team is heel duidelijk: ons kwalificeren voor de tweede Olympische Spelen op rij”, zegt Sportief Manager van de Cats, Sven Van Camp. “Het wordt in het Sportpaleis, voor onze eigen fantastische Cats-fans, ongetwijfeld historisch op elk vlak. Dit event mag je dus gewoon niet missen. De focus is er en alle speelsters en staf zijn er meer dan klaar voor.”

Ze komen in actie op donderdag 8 februari tegen de VS, op vrijdag 9 februari tegen Senegal en op zondag 11 februari tegen Nigeria. Voor de match tegen de Verenigde Staten werden al meer dan 10.000 tickets verkocht en daarmee verbroken de Belgian Cats het Belgisch record voor meeste toeschouwers voor een dameswedstrijd in België, dat tot ervoor stond op het voetbalteam van Standard. Donderdag is alles uitverkocht voor de topaffiche tussen de Belgian Cats en Team USA, zo maakte de Belgische basketbond eerder al bekend. Voor vrijdag en zondag zijn wel nog tickets verkrijgbaar.

Preselectie Belgian Cats: Julie Vanloo (Galatasaray), Elise Ramette (Cadi La Seu), Maxuella Lisowa-Mbaka (Villeneuve D’Ascq), Antonia Delaere (CB Avenida), Laure Résimont (Kangoeroes Mechelen), Becky Massey (IDK Euskotren), Nastja Claessens (Castors Braine), Billie Massey (Estudiantes Madrid), Ine Joris (Castors Braine), Serena-Lynn Geldof (Casademont Zaragoza), Emma Meesseman (Fenerbahce Istanbul), Kyara Linskens (Montpellier), Bethy Mununga (Villeneuve D’Ascq) en Julie Allemand (ASVEL Lyon).

