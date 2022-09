Geen rol als degradatiekandidaat voor Oostkamp: “Ploeg heeft nog ruime progressiemarge”

Van de achtste plaats in tweede provinciale naar de eerste wedstrijd in eerste provinciale, het is de sprong die Niki De Boysere als coach van Oostkamp Two wil wagen. Maar in plaats van zich te verzoenen met een strijd tegen de degradatie, klinkt hij strijdvaardig en ambitieus.

“Ik ben zeer tevreden met de samenstelling van mijn kern, ook al steek ik het niet onder stoelen of banken dat het uitvallen van mijn broer Niels (zie Kortjes, red.) een serieuze streep door de rekening is”, aldus de Beernemnaar. “Wat ik tot nu toe van de mannen gezien heb, sterkt mij in het idee dat de ploeg nog een ruime progressiemarge heeft.”

Lange termijn

“Tegelijkertijd zit ik natuurlijk op de wip tussen twee zekerheden: enerzijds ben je succesvol als je jongeren naar de One-ploeg kunt overhevelen, zoals dat nu al gebeurt met Leon Mc Farlane, Rune Dewitte en Robin De Cloedt. Anderzijds probeer je natuurlijk ook je eigen ambities te realiseren en mooie resultaten te boeken. De overgang naar eerste provinciale is zeker geen sprong in het donker. Integendeel, in een meerjarenplan zien we ons over 5 à 7 jaar met een Two-ploeg in de landelijke reeksen spelen.”

Eigen speelstijl

Voor een jaar strijd tegen de degradatie is De Boysere dus niet bevreesd. “Ik erken dat ik blij ben dat we in de eerste ronde in déze reeks terechtkwamen en niet tussen de grote kanonnen, zoals Izegem of de Kortrijkse ploegen. We mikken resoluut op twee op drie voor onze eerste wedstrijden. De opener tegen Sijsele Two is meteen een leuke derby en wordt weliswaar beschouwd als het duel van de gedoodverfde degradatiekandidaten, maar daar leg ik mij niet bij neer. Sijsele zal zaterdag allicht zijn One-spelers missen, maar we gaan uit van onze eigen sterkte. Ik wil dat wij aan een hoog tempo en met hart en ziel voor elke bal gaan. Als we in de nabije toekomst ook nog leren om gecontroleerd te basketten, dan willen we elke tegenstander proberen te verslaan.” (MD)

Zaterdag 1 oktober om 18 uur: Oostkamp Two – Sijsele Two.