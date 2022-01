Geen publiek toegelaten, dus kijken supporters samen in kantine

Bij sportwedstrijden is op dit moment geen publiek welkom, maar daar springen clubs en supporters creatief mee om. Zo konden de fans van SKT Ieper zaterdagavond de wedstrijd van hun favoriete basketbalclub toch live volgen vanuit de kantine. De club benadrukt dat alles via de geldende horecaregels verliep.

Eind november besliste het Overlegcomité al dat er geen publiek meer toegelaten is bij indoor sportwedstrijden. Nadien werd dat nog uitgebreid naar alle sportwedstrijden. Basketbal Vlaanderen besliste daarom om alle competities in de maand december tijdelijk stil te leggen. Ondanks het feit dat er nog altijd geen supporters toegelaten zijn, werden dit weekend de verschillende basketbalcompetities toch weer opgestart. En omdat de horeca wel nog open mag, kan er bij heel wat clubs vanuit de kantine naar de wedstrijd gekeken worden.

In een andere cafetaria van de Ieperse sporthal kon de wedstrijd op groot scherm gevolgd worden. © EF

Dat was zaterdagavond ook het geval bij basketbalclub SKT Ieper, dat met zijn eerste ploeg uitkomt in de op één na hoogste afdeling van het land. Een deel van de fans volgde de wedstrijd vanuit de kantine met zicht op het terrein. Een andere groep supporters kon de match op groot scherm volgen in een andere kantine van de Ieperse sporthal. De Ieperse club benadrukt dat alles via de geldende horecamaatregelen verliep, zoals het verplicht gebruik van het Covid Safe Ticket en met maximum zes personen per tafel.

De tribunes bleven tijdens de wedstrijd leeg. © EF

Het toont hoe dan ook het absurde van de huidige regels aan. Terwijl de tribunes in de grote basketzaal leeg blijven, zitten wel alle fans samen in een veel kleinere cafetaria. Verschillende sportbonden lieten al weten juridische stappen te overwegen. Eerder draaide de Raad van State al de beslissing van het Overlegcomité terug om publiek te verbieden bij cultuurevenementen. Of het ook zo ver komt bij de sport valt nog af te wachten.