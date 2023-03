Geen nieuwe bekerwinst voor Filou Oostende

Meer dan vijftienhonderd Filou-supporters zagen in Vorst Nationaal Filou Oostende de finale om de Beker van België met 77-71 verliezen tegen Antwerp Giants. De verhoogde intensiteit in defensie en keurige afwerking was bij Oostende slechts in het derde kwart merkbaar.

Antwerp Giants was thuisploeg in deze finale. Na 20 seconden opende Marinkovic de score en hij verdubbelde snel tot 4-0. Van der Vuurst veegde de Oostendse nul weg, Tyree maakte 4-4 gelijk. Butterlield dropte de eerste bom van de finale: 9-4.

Bij 11-6 voerde Gjergja zijn eerste vervanging door: Barcello in plaats van Van der Vuurst. Na 5 minuten stapte Jovanovic op het terrein, Bratanovic trok naar de bank. Na een bom van Upshaw stond het 16-6, de hoogste tijd voor een time-out. De finale was 5’14” jong.

De Antwerpenaars verhoogden het verschil nog tot 18-6. Halverwege de achtste minuut landde de eerste Oostendse bom, een actie van Gillet, 20-11. Vijf punten van Troisfontaines rondden het initiële kwart aan 25-17 af.

Onsportieve fout

Commotie in de dertiende minuut toen Anderson dreigde de bal te verliezen en hij aan van der Vuurst een slag gaf. De refs bekeken de beelden en kenden een onsportieve fout toe. Van der Vuurst zette de twee vrijworpen (25-21) om Uit de extra aanval puurde Oostende niets. Het duurde 3’33” vooraleer Upshaw de eerste Antwerpse korf van het tweede kwart kon aantekenen.

Antwerp’s Jean-Marc Mwema en Oostende’s Keye Van der Vuurst. © Tom Goyvaerts BELGA

Troisfontaines verminderde met een bom, zijn tiende punt, de achterstand tot drie eenheden, 27-24. Het viel op dat bij die tussenstand de drie Oostendse centers amper twee puntjes hadden aangetekend. Iets later dropte Troisfontaines nog een driepunter. Met zijn dertiende punt werd de score 31-29. Oostende leek na 35-29 de rust met een lichte achterstand te bereiken maar Butterfield bombardeerde toch tot 41-35.

Aanzienlijke afstand

Vijf punten van Bradford vertaalden zich in een aanzienlijke afstand, 46-35. Gillet en Tyree antwoordden kordaat met elk een driepunter, Tyree en Bliejenebergh lay-upte tot 46-45. Antwerp Giants had een time-out nodig na 2’35” in het derde bedrijf. Na 23’19” bracht Tyree met een bom Oostende voor het eerst voorop in deze finale: 46-48. Het werden driepunter-minuten met ook inbreng van Butterfield, van der Vuurst, Bradford en Gillet: 54-57.

Toen Bleijenbergh tweemaal een actie niet kon afronden, ergerde hij zich zozeer dat de ref hem met een technische fout bestrafte. De Ridder leidde Antwerp Giants naar een 62-57-voorsprong aan het halfuur.

Oostende’s Vrenz Bleijenbergh en Antwerp’s Thijs De Ridder. © Tom Goyvaerts BELGA

Een niet gefloten fout van De Ridder op Gillet en een betwiste technische fout voor Djordjevic kleurden de aanvangsfase van het vierde deel. Met nog een dikke acht minuten op de klok lieo Butterfield in defensie een knieblessure op. Op dat moment was hij met 18 punten topschutter van de finale. Hij verliet de zaal op een draagberrie.

Antwerp Giants duwde van 67-59 naar 71-61, een dunk van De Ridder als bekroning. Nog 5’20” op de klok. Antwerp Giants was niet zinnens die riante positie uit handen te geven. Jovanovic (drie vrijworpen) en Tyree (lay-up) milderden nog tot 75-71. Nog 37 seconden op de klok. Daarin legde Anderson aan de vrijworplijn de 77-71-eindstand vast.

