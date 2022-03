Geen kwartfinales van Champions League voor Filou Oostende

Zonder Gillet (achillespees) maar opnieuw met Brimah (knie) slaagde Filou Oostende in een heerlijk gevulde COREtec Dôme er niet in te winnen tegen de Roemeense kampioen Cluj. Door die 74-85-nederlaag grijpen de Oostendenaars naast de kwartfinales van de Champions League.

Conger, Randolph, Booth, Djordjevic en Brimah vormden de basis-vijf van Filou. Bij Cluj stond onder meer Stipanovic, ex-Oostende en ex-Luik, aan de opworp. Met zijn eerste korf bracht hij Cluj 0-5 voorop. Guzman driepunterde de Roemenen naar 2-12 na 2’30”, tijd voor een eerste time-outaanvraag van Oostende.

Hoofdwonde

Iets later moest Djordjevic naar de kleedkamer nadat hij een gapende hoofdwonde opliep door een contact met Brandon Brown. De Roemenen werkten hun aanvallen (4 op 5 tweepunters en 6 op 9 bommen) aan 71 % af en realiseerden zo een 9-26voorsprong. Even slikken! Gjergja verving drie spelers tegelijk: Brimah, Randolph en Conger door Troisfontaines, Buysschaert en Jantunen. Cluj had dan nog veel geluk ook. Met een buzzer-bom plofte kapitein Richard een 12-31-score op het bord.

Halverwege de twaalfde minuut keerde Djordjevic met een flink omzwachteld hoofd, terug op het terrein. Meteen daarna prikte Stipanovic een hevige twintiger (16-37) op het scorebord. Het bleef een stevig duel, op de rand van het te agressieve. Hogue sloeg hard tegen de mond van Jantunen: een opzettelijke fout voor de bezoeker maar ook een gewone fout voor de Fin van Filou.

Na 13 minuten was het 19-41, een verschil van 22 eenheden. Nog voor de negentiende minuut verstreken was, hadden de Oostendenaars al vijftig punten (30-51 na 18’38”) geslikt. Op het rustsignaal mocht Kuti nog twee vrijworpen nemen na een betwiste fout van Booth. Kuti kraakte beide kansen waardoor het aan de rust 34-50 was.

Goed geweerd

Oostende opende het derde bedrijf heel goed. In de zeven punten had Djordjevic zijn hand: twee korven en een assist naar de driepunterende Booth: 41-50 na 22’01”. Booth benutte één vrijworp: 42-50. De bezoekers werden nerveus. Bircevic gaf een gemene tik aan Brimah. Jantunen driepunterde iets later over Bircevic naar 45-51. In de 25ste minuut hoorde Djordjevic een lichte vierde fout, ditmaal op Hogue die met een and one voor 45-54 zorgde.

Iets voorbij het halfuur tekende Stipanovic een nieuw verschil van tien eenheden (59-69) aan. Troisfontaines (bom) en Jantunen (and one) naderden snel tot 65-69. De dekselse Stipanovic verdubbelde het verschil tot acht stuks:65-73. Ondertussen waren Randolph en Djordjevic ingevallen voor Troisfontaines en van der Vuurst.

Oostende bleef jagen op zijn opponenten. Randolph vond de weg naar de korf: 70-73 en 72-75. Nog 3’47” op de klok. Maar die duivelse Stipanovic riep toen zijn ex-club een halt toe: 74-85. De Europese campagne van Oostende is voorbij.

(PR)