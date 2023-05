Geen damesbasketbal meer in Blankenberge: “Misschien komen we nog terug, want er staat een piepjong team voor de deur”

Het meest verrassende nieuws uit de basketbalwereld werd afgelopen weekend opgetekend in Blankenberge. Begin deze maand moesten de ploegen ingeschreven worden die volgend seizoen zullen aantreden in de diverse competities en de dames van Blankenberge zullen daar niet meer bij zijn. De stekker wordt uit het stopcontact getrokken bij deze ploeg die net de twintig jaar competitie had overschreden.

“Het is inderdaad nogal snel moeten gaan, maar het bestuur stond voor een uiterst moeilijke taak om de leefbaarheid van de ploeg te kunnen garanderen”, stelt afscheidnemend voorzitter Philippe Vermoortele. “Dit is een trieste evolutie waar niemand voor stond te springen. Gedurende de 21 seizoenen hadden we minstens één damesteam en soms ook een tweede.”

Zeg nooit nooit

“Al deze tijd hebben we flink geïnvesteerd in trainers en speelsters, maar bij gebrek aan nieuwe instroom moeten we nu een stapje terugzetten. Uiteindelijk bleven er een zestal speelsters over die het nieuwe seizoen zouden kunnen aanvangen, maar dat was natuurlijk geen optie. Met zes speelsters kun je niet starten. Wel hebben we een talentvolle en goed samenhangende U16-ploeg waarmee we in de toekomst zeker weer aan de slag kunnen”, besluit hij. De oplossing voor de zes overgebleven dames werd uiteindelijk in Brugge gevonden. Blue Stars Brugge is de reddende boei voor de overgebleven zes die vanaf volgend seizoen opnieuw in eerste provinciale zullen aantreden. “Maar er zijn afgelopen zaterdag toch wel wat traantjes gevloeid”, vertelt kapitein Laura Leplae. “Het is met heel veel pijn in het hart dat we afscheid hebben genomen van d’Hoogploate, maar zeg nooit nooit, hé. Misschien komen we terug, want er staat een piepjong team aan de deur te kloppen. Misschien kunnen we binnen enkele jaren weer onze opwachting maken. Al moet ik erbij zeggen dat wij dan ook al enkele jaren meer op onze teller zullen hebben.”

Lief en leed

“Blue Stars Brugge is ons op het spoor gekomen door onze vorige coach Ronny Seghers, die er nu jeugdcoördinator is. De huidige coach Shaun Vanden Berghe contacteerde ons met het voorstel om vanaf volgend seizoen de blauw-witte kleuren te verdedigen. Eerst hebben we nog getwijfeld, want een ploeg verlaten waar je al ettelijke jaren lief en leed deelt, viel ons toch wat zwaar. Maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en aan onszelf gedacht en de overstap gemaakt. We beginnen opnieuw in eerste provinciale met de ambitie om de top drie te spelen, dat mogen we toch wel stellen. Tijdens onze vorige doortocht in eerste provinciale speelden we kampioen zonder een nederlaag, maar dat zal nu niet meer het geval zijn”, besluit ze met een kwinkslag. (GD)